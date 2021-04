Remko Pasveer staat naar verluidt in de belangstelling van Ajax. De 37-jarige doelman vertrekt aan het einde van het seizoen transfervrij bij Vitesse.

Ajax is met Pasveer in gesprek over een contract voor komend seizoen, meldt De Telegraaf vrijdag. De Amsterdammers bevinden zich in een lastige keeperssituatie en willen de ervaren tukker aan hun selectie toevoegen.

André Onana (25) heeft nog een dopingschorsing tot februari volgend jaar. De Kameroener weigert vooralsnog zijn in de zomer van 2022 aflopende contract te verlengen.

Daarnaast heeft Ajax met Maarten Stekelenburg (38) en Kjell Scherpen (21) nog twee doelmannen met Eredivisie-ervaring onder contract staan. De 58-voudig international van Oranje was de afgelopen 2,5 maand de vervanger van Onana. Jong Oranje-doelman Scherpen maakte in zijn optredens voor Ajax niet altijd een sterke indruk; zo beging hij tegen AS Roma een cruciale blunder.

Mede vanwege zijn voetballende kwaliteiten zou Ajax Pasveer als een ideale tweede doelman achter Stekelenburg zien, zo schrijft De Telegraaf. De keeper kan een contract voor één seizoen tekenen.

Pasveer strijdt met Vitesse nog om Europees voetbal

Donderdag werd al bekend dat Pasveer komende zomer zal vertrekken bij Vitesse. Hij keepte eerder voor FC Twente, Heracles Almelo, Go Ahead Eagles en PSV; bij die laatste club was hij reservedoelman.

Zondag verloor Pasveer met Vitesse de bekerfinale van Ajax (2-1). De Arnhemmers moeten zich daardoor in de laatste vijf competitieduels nog zien te verzekeren van Europees voetbal.

Technisch directeur Johannes Spors is ervan overtuigd dat de doelman daar zijn steentje aan bij zal dragen. "Remko is op en top prof. We weten zeker dat hij de komende weken alles blijft geven in de strijd om Europees voetbal", zegt Spors tegen De Gelderlander.

Vitesse bezet momenteel de vierde plaats in de Eredivisie en speelt zondag (aftrap 16.45 uur) een uitwedstrijd tegen concurrent Feyenoord.

