Leicester City heeft donderdag goede zaken gedaan in de strijd om een plek in de top vier in de Premier League. De nummer drie won mede door de eerste goal van Jamie Vardy in bijna 1.000 minuten met 3-0 van West Bromwich Albion.

Vardy zorgde voor de 1-0 en maakte zo een einde aan zijn doelpuntendroogte van 987 minuten. De vorige keer dat hij scoorde was op 13 februari in de competitiewedstrijd tegen Liverpool (3-1-zege). daarna volgden elf duels zonder treffer.

Leicester had geen kind aan nummer negentien West Brom, dat een klein wonder nodig heeft om degradatie te ontlopen. Na de 1-0 van Vardy werd het voor rust al 3-0 dankzij goals van Jonny Evans en Kelechi Iheanacho.

Door de zege verstevigde Leicester de derde plaats en vergrootte de voorsprong op de verrassende nummer vijf West Ham United tot vier punten. De top vier plaatst zich voor de groepsfase van de Champions League.

De spelers van Atalanta lopen teleurgesteld van het veld na het gelijkspel tegen AS Roma. De spelers van Atalanta lopen teleurgesteld van het veld na het gelijkspel tegen AS Roma. Foto: ANP

Atalanta speelt gelijk tegen Roma

Atalanta verzuimde donderdag naar de tweede plaats te stijgen in de Serie A. De ploeg van basisklant Marten de Roon moest genoegen nemen met een 1-1-gelijkspel bij AS Roma, waar Rick Karsdorp aan de aftrap verscheen en dat onlangs nog Ajax uitschakelde in de kwartfinales van de Europa League.

Atalanta kwam nog wel op een 0-1-voorsprong door een doelpunt van Ruslan Malinovsky, maar een kwartier voor tijd werd het 1-1 dankzij een treffer van Bryan Cristante. Beide teams beëindigden de wedstrijd met tien door rode kaarten (twee keer geel) voor Robin Gosens (Atalanta) en Roger Ibanez (Roma).

Door het gelijkspel nam Atalanta op basis van het doelsaldo wel de derde plaats over van Juventus, maar moest het de tweede plaats laten aan AC Milan. Het verschil tussen de tweede plek en de vijfde plek van Napoli bedraagt slechts drie punten. Ook hier krijgt de top vier een ticket voor de Champions League.

Napoli haalde donderdag met 5-2 uit tegen Lazio. Die ploeg leidde na ruim een uur al met 4-0 door doelpunten van Lorenzo Insigne (twee keer, waaronder een strafschop), Matteo Politano en Dries Mertens. Lazio kwam vervolgens terug tot 4-2 dankzij treffers van Ciro Immobile en Sergej Milinkovic-Savic, maar het slotakkoord was voor Napoli via een goal van Victor Osimhen.

