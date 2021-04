Scheidsrechter Allard Lindhout erkent dat Ajax donderdag wellicht een doelpunt is ontnomen tijdens de thuiswedstrijd tegen FC Utrecht (1-1). De VAR keurde een treffer van Davy Klaassen af, maar op de televisiebeelden leek het geen buitenspel.

Klaassen tikte na een klein uur bij een 0-1-achterstand voor Ajax van dichtbij de bal binnen, waarna de grensrechter vlagde voor buitenspel. De VAR ging daarin mee, maar op de televisiebeelden - de camera stond niet helemaal recht - was te zien dat Klaassen nog net voor FC Utrecht-verdediger Mark van der Maarel stond.

"Mijn gevoel neigt naar een doelpunt", zei Lindhout na afloop van het duel tegen ESPN. "Het is een lastige situatie, voor zowel de arbitrage op het veld als de VAR. De spelers staan heel dicht bij elkaar en de camera staat niet helemaal loodrecht. Dat maakt het allemaal niet makkelijker."

De VAR heeft zijn werk gedaan met de middelen die hij had en de beslissing die op het veld was gemaakt is blijven staan. Als hier de grensrechter had gezegd: joh, ze staan zo dicht bij elkaar, het is een doelpunt. Dan waren de lijnen getrokken, lagen ze waarschijnlijk op elkaar en was de beslissing ook blijven staan."

'Dit is een grote fout van de VAR'

Ajax-trainer Erik ten Hag snapte niets van de beslissing van de VAR. "Dit is een grote fout van de VAR. Deze beelden hebben ze in Zeist ook gezien, neem ik aan. Er had een ander besluit genomen moeten worden."

Ook Klaassen had weinig begrip voor de VAR. "Dit zien die gasten in Zeist toch ook? Gebruik je gezond verstand zou ik zeggen. De VAR is een goed ding hoor, maar als het zo duidelijk is..."

Het gelijkspel betekent dat Ajax zondag mogelijk nog geen kampioen kan worden in de topper in eigen huis tegen AZ. Dat kan alleen nog als PSV een dag eerder op eigen veld punten laat liggen tegen FC Groningen.

