Zlatan Ibrahimovic heeft zijn aflopende contract bij AC Milan donderdag verlengd. De 39-jarige spits blijft een jaar langer bij de achttienvoudig landskampioen.

De contractverlenging van Ibrahimovic zat er al een tijdje aan te komen. Milan-directeur en -icoon Paolo Maldini had eerder deze maand al aangekondigd dat de Zweed zou bijtekenen.

Ibrahimovic, die op 3 oktober veertig jaar wordt, is sinds januari vorig jaar bezig aan zijn tweede periode bij AC Milan en maakt nog altijd indruk. Dit seizoen scoorde hij voor het 23e jaar op rij en staat de teller op zeventien doelpunten in 25 wedstrijden. In totaal maakte hij 84 goals in 130 duels voor de club.

De spits begon zijn loopbaan in eigen land bij Malmö FF en kwam nadien behalve voor AC Milan uit voor Ajax, Juventus, Internazionale, FC Barcelona, Paris Saint-Germain, Manchester United en Los Angeles Galaxy.

Vorige maand besloot Ibrahimovic zich na een afwezigheid van bijna vijf jaar weer beschikbaar te stellen voor Zweden, waardoor we hem waarschijnlijk terugzien op het EK. In de WK-kwalificatieduels met Georgië en Kosovo speelde de recordinternational zijn 117e en 118e interland.

Ibrahimovic en Milan begonnen dit seizoen sterk, maar de club lijkt de landstitel inmiddels te kunnen vergeten. Met nog zes speelrondes te gaan is de achterstand op koploper Internazionale tien punten.

