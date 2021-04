Erik ten Hag baalt stevig van de manier waarop Ajax donderdag tegen FC Utrecht speelde. De koploper van de Eredivisie kwam in de eigen Johan Cruijff ArenA niet verder dan 1-1.

"De eerste helft was onder ons niveau. Dat had twee oorzaken: de organisatie stond niet goed en we hadden een slechte instelling. Na het vieren van de bekerwinst moet je de knop weer omzetten", zei Ten Hag tegen ESPN na het puntenverlies.

"Dat gaat niet op 99 procent. Dan gaan we lopen klagen en dat moeten we niet doen. We moeten duels winnen, geconcentreerd voetballen en de goede keuzes maken. In de tweede helft heb ik wél een heel goed Ajax gezien."

Ajax kwam tegen Utrecht op achterstand door een rake strafschop van Simon Gustafson. De thuisploeg kwam in de tweede helft niet verder dan de gelijkmaker van Edson Álvarez.

Een doelpunt van Davy Klaassen ging niet door. Een doelpunt van Davy Klaassen ging niet door. Foto: Pro Shots

Tadic: 'Voor rust was er niets mogelijk'

Aanvoerder Dusan Tadic deelde de mening van Ten Hag over de eerste helft. "Een wedstrijd nadat we de beker hebben gewonnen is altijd moeilijk. En FC Utrecht is een heel goede ploeg. We waren niet 100 procent. Misschien dachten we te makkelijk", zei hij.

"Met de manier waarop we speelden, was er niets mogelijk. Er was geen energie, te weinig beweging en we dachten te makkelijk. In de tweede helft was het beter. Toen hadden we kansen en Utrecht eigenlijk niet."

Het gelijkspel betekent dat Ajax zondag mogelijk nog geen kampioen kan worden tegen AZ. Dat kan alleen nog als PSV een dag eerder in eigen huis punten laat liggen tegen FC Groningen.

