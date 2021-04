FC Barcelona heeft donderdag de titeldroom in leven gehouden in La Liga. De ploeg van trainer Ronald Koeman won dankzij een excellerende Lionel Messi met 5-2 van Getafe en hield daardoor aansluiting met koploper Atlético Madrid.

Messi was niet te stoppen door de verdedigers van Getafe en zorgde voor de 1-0 (schot in bovenhoek na fraaie pass Sergio Busquets) en de 3-1 (rebound nadat zijn eigen volley terugkaatste van de paal). Hij had ook nog de kans op een hattrick, maar hij liet in de slotfase een strafschop over aan Antoine Griezmann, die de eindstand bepaalde op 5-2.

Barcelona zag Getafe na de vroege 1-0 nog wel gelijkmaken door een eigen goal van Clement Lenglet, maar kwam binnen het half uur alweer op een 2-1-voorsprong door wederom een eigen goal, maar wel een erg kolderieke. Sofian Chalka wilde de bal terugspelen op zijn doelman, maar tikte de bal zomaar in het lege doel.

Na de 3-1 werd het toch nog even spannend voor Barcelona door een benutte strafschop van oud-FC Twente-speler Enes Unal, maar Koeman en co konden uiteindelijk opgelucht ademhalen, want een paar minuten voor tijd werd het 4-2 dankzij een treffer van Ronald Araujo uit een hoekschop van Messi en was dus het slotakkoord voor Griezmann.

Atlético heeft geen moeite met Huesca

Atlético zegevierde donderdag ook. De lijstaanvoerder was met 2-0 te sterk voor Huesca. Ángel Correa opende vlak voor rust de score na een mooie individuele actie en Yannick Carrasco was in de slotfase verantwoordelijk voor de beslissende 2-0 na een vlotlopende counter.

De titelstrijd in Spanje is razendspannend. Atlético gaat aan kop met 73 punten uit 32 wedstrijden, gevolgd door Real Madrid (70 uit 32), Barcelona (68 uit 31) en Sevilla (67 uit 32). Barcelona plaatste zich in navolging van Atlético en Real donderdag al wel voor de groepsfase van de Champions League volgend seizoen.

Barcelona, dat vorige week met de Copa del Rey de eerste prijs pakte onder leiding van Koeman, wacht volgende week een echte test. De Catalanen gaan dan op bezoek bij het sterke Villarreal, dat zevende staat en in de halve finales van de Europa League.

