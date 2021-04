Remko Pasveer vertrekt na dit seizoen bij Vitesse. De 37-jarige doelman is niet ingegaan op een voorstel van de Arnhemmers om zijn aflopende contract te verlengen omdat hij toe is aan een nieuwe uitdaging.

"We hebben Remko een hele goede aanbieding gedaan. Het is zijn goed recht daar wel of niet op in te gaan. Remko is op en top prof. We weten zeker dat hij de komende weken alles blijft geven in de strijd om Europees voetbal", zegt technisch directeur Johannes Spors.

Pasveer liet opvallend genoeg vorige maand nog weten dat hij dicht bij een nieuwe verbintenis was bij Vitesse. "De gesprekken verlopen voorspoedig", zei de aanvoerder toen. "Ik verwacht binnenkort rond te komen. Verder dan een jaar kijken we niet. Maar ik ga nog wel even door."

De geboren Enschedeër is bezig aan een sterk seizoen. Mede door zijn goede optredens staat Vitesse op de vierde plaats in de Eredivisie en stond de club vorige week in de finale van het TOTO KNVB Bekertoernooi (1-2-nederlaag tegen Ajax).

Pasveer is sinds 2017 actief bij Vitesse, nadat hij transfervrij overkwam van PSV. Tot dusver speelde hij 107 wedstrijden voor de Gelderlanders en daarin hield hij 32 keer de nul. Hij kwam eerder uit voor FC Twente, Heracles Almelo en Go Ahead Eagles.

Vitesse speelt zondag de belangrijke wedstrijd tegen nummer vijf Feyenoord in de strijd om de vierde plaats, die aan het einde van het seizoen plaatsing voor de voorrondes van de Conference League betekent. De nummer vijf moet deelnamen aan de play-offs voor een ticket voor dat nieuwe toernooi.

