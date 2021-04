Ajax heeft donderdag in eigen huis punten laten liggen tegen FC Utrecht. De ploeg van coach Erik ten Hag kwam niet verder dan 1-1, wat betekent dat de titel zondag wellicht nog niet veiliggesteld kan worden wanneer AZ naar de Johan Cruijff ArenA komt.

Bij een overwinning was een zege op achtervolger AZ zondag voldoende geweest voor de titel. De wedstrijd voor 7.500 toeschouwers kan alsnog om de titel gaan als PSV een dag eerder thuis tegen FC Groningen punten laat liggen.

Het openingsdoelpunt bij Ajax-Utrecht viel binnen het kwartier en kwam op naam van Simon Gustafson. De Zweed schoot namens de bezoekers raak uit een strafschop, die na lang beraad werd gegeven nadat Gyrano Kerk werd gevloerd door Nicolás Tagliafico.

Ajax had overwicht, maar kwam niet verder dan de gelijkmaker, die bij het ingaan van de slotfase werd gemaakt door Edson Álvarez. Vlak daarvoor had Davy Klaassen gescoord, maar zijn goal werd afgekeurd wegens buitenspel. Dat leek een dubieuze beslissing.

Ondanks de misstap lijkt het kampioenschap een zekerheidje voor Ajax, dat twaalf punten voorsprong heeft op PSV en AZ. Er zijn nog vijf speelrondes te gaan in de Eredivisie.

Utrecht gaat na het reguliere seizoen zeer waarschijnlijk de play-offs om Europees voetbal in. De ploeg van trainer René Hake lijkt als nummer zeven verzekerd van een plek bij de eerste acht.

Ajax met Kudus en Neres in basis

Tegen FC Utrecht koos Ajax-coach Ten Hag ervoor om Klaassen en Antony rust te geven en Mohammed Kudus en David Neres op te stellen. Zijn ploeg kreeg al snel een grote kans, maar aanvoerder Dusan Tadic zag een stiftje mislukken.

Vervolgens was het aan de andere kant wél raak. De VAR had lang nodig om een sliding van Tagliafico te beoordelen, maar kwam uiteindelijk tot de conclusie dat hij Kerk had aangetikt. Bij de toegekende strafschop had keeper Maarten Stekelenburg geen kans op de inzet van Gustafson.

Het doelpunt zorgde ervoor dat Ajax fanatieker op zoek ging naar een doelpunt, maar de Amsterdammers hadden het lastig met het goed georganiseerde FC Utrecht, dat er soms snel uitkwam.

De grootste Ajax-kans was in de eerste helft voor Neres, die Tadic verkeerd aanspeelde in plaats van dat hij zelf besloot te schieten. Nog voor rust redde Eric Oelschlägel knap op een harde kopbal van Sébastien Haller.

Ajax kwam niet verder dan de gelijkmaker van Edson Álvarez. Ajax kwam niet verder dan de gelijkmaker van Edson Álvarez. Foto: Pro Shots

Treffer Klaassen gaat niet door

In de tweede helft was het grotendeels eenrichtingsverkeer richting het Utrecht-doel, maar Ajax liep zich vaak vast of maakte de verkeerde keuzes. Met Klaassen en Antony in de ploeg nam de druk verder toe en Klaassen leek snel succes te hebben, maar zijn doelpunt ging niet door.

Na kansen voor Álvarez (lat) en Tagliafico (hij besloot in kansrijke positie af te leggen) kwam de gelijkmaker er toch. Ditmaal scoorde Álvarez wél: hij schoot van dichtbij raak uit een voorzet van Tadic.

Ten Hag bracht ook Brian Brobbey nog als invaller, maar dat veranderde niets meer aan de stand, wat betekent dat Ajax afhankelijk is van wat PSV zaterdag doet in de aanloop naar een mogelijk kampioensduel met AZ.

