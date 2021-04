In tegenstelling tot de meeste andere Super League-clubs heeft FC Barcelona donderdag officieel bekendgemaakt dat het de plannen voor een besloten elitecompetitie wél wil voortzetten. De club vindt het noodzakelijk dat het Europese topvoetbal drastisch hervormd wordt.

"Het zou een historische fout zijn als we de kans zouden laten liggen om als een van de oprichters van dit project af te zien van deelname", laat Barcelona, de club van trainer Ronald Koeman, weten in een verklaring.

"Als een van 's werelds grootste clubs willen we altijd vooroplopen. Dit is altijd een onmisbaar deel van de identiteit van de club en haar sportieve, sociale en institutionele geest geweest."

De verklaring van Barcelona staat haaks op wat onder meer de zes betrokken Engelse clubs deze week lieten weten. Zij zeiden geschrokken te zijn van alle kritiek uit de voetbalwereld op de Super League en besloten zich terug te trekken.

Ook Atlético Madrid, AC Milan en Internazionale doen niet meer mee aan de besloten topcompetitie, die de deelnemers van meer inkomsten moet voorzien. Real en Juventus zien net als Barcelona nog wél brood in de Super League.

'Een diepgaande analyse is nodig'

Barcelona laat in de verklaring verder weten dat het bereid is te luisteren naar alle kritiek en waar mogelijk concessies te doen, ook al is de club dus niet van plan om helemaal af te zien van de Super League.

"Gezien de vele reacties die het project heeft losgemaakt, vindt Barcelona dat een diepgaande analyse nodig is naar de redenen hiervan", meldt de club. "Als het nodig is, kan het oorspronkelijke plan worden heroverwogen om de kwesties op te lossen."

In het oorspronkelijke plan van de Super League moesten twintig clubs gaan meedoen, waaronder de oprichters, die jaarlijks verzekerd waren van deelname. De twaalf clubs wilden met meer wedstrijden tussen topteams veel hogere inkomsten genereren dan ze nu met de Champions League doen.

De Champions League gaat vanaf 2024 op de schop; zo doen er niet langer 32, maar 36 clubs mee en wordt één ranglijst aangehouden. De UEFA wilde de topclubs daarmee tegemoetkomen.