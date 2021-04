SC Cambuur wordt op een bijzondere manier gehuldigd voor de promotie naar de Eredivisie. De koploper van de Keuken Kampioen Divisie krijgt van de gemeente Leeuwarden op 1 mei een helikoptervlucht.

Vanwege de coronamaatregelen is een huldiging op het plein voorlopig niet mogelijk. De gemeente dacht daarom aan een alternatief en kwam uit op een helikoptervlucht boven de stad volgende week zaterdag.

"Supporters kunnen zwaaiend met vlaggen en wuivend in Cambuur-shirt vanuit hun eigen tuin of vanaf hun eigen balkon de spelers feliciteren. Op deze manier kunnen we met zoveel mogelijk mensen op een veilige manier de promotie vieren", aldus de gemeente.

Cambuur verzekerde zich vorige week van promotie door een 4-1-zege op Helmond Sport. Duizenden fans verzamelden zich na afloop van de wedstrijd bij het stadion en negeerden daarbij de anderhalvemeterregel en de avondklok.

Met nog vier speelrondes te gaan is Cambuur al verzekerd van een plek bij de eerste twee, maar nog niet van het kampioenschap. De ploeg van trainer Henk de Jong heeft negen punten voorsprong op naaste achtervolger De Graafschap.

Cambuur was vorig jaar maart ook al dicht bij promotie. De competitie werd toen vanwege de coronacrisis voortijdig afgebroken en niet meer hervat. Het boze Cambuur had destijds een grote voorsprong op de concurrentie.