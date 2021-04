Tadic: Met zo'n eerste helft kan je niet winnen"

De dubieuze afgekeurde goal van Davy Klaassen was na de wedstrijd onderwerp van gesprek, maar Dusan Tadic wil daar niet te veel aandacht aan geven. "We speelden zelf in de eerste helft niet goed. We dachten er te makkelijk over. Er was te weinig energie en beweging. Met zo'n eerste helft kan je niet winnen", was de aanvoerder bij ESPN hard voor zijn ploeg.



"De tweede helft was beter. Utrecht creëerde niks, wij kregen wat kansen." Het leverde Ajax echter geen drie punten op, waardoor de Amsterdammers zondag waarschijnlijk niet kampioen kunnen worden. "Daar was ik niet mee bezig", vertelde Tadic. "We kijken gewoon van wedstrijd naar wedstrijd. Als we alles geven, kunnen we wedstrijden winnen, maar dat kan niet met zo'n eerste helft."