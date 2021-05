Door de 4-0-overwinning zondag op FC Emmen is Ajax voor de 35e keer kampioen van Nederland. Dit zijn acht cruciale momenten die de Amsterdamse club de titel brachten.

25 augustus 2020: Blind gaat neer, maar is snel terug

De Johan Cruijff ArenA schrikt. In de 78e minuut van de oefenwedstrijd tegen Hertha BSC gaat Daley Blind ineens neer in zijn eigen strafschopgebied en blijft liggen. Weer gaat het over zijn hart, nadat hij een seizoen eerder maanden aan de kant stond door een ontstoken hartspier. En weer wordt gespeculeerd over een mogelijk einde van de carrière van de Oranje-international. Maar na twee weken traint Blind weer volledig mee.

De defibrillator bleek zijn werk te hebben gedaan en medisch onderzoek wijst uit dat er geen reden is om hem langer aan de kant te houden. Blind kan door. En hoe. Meestal als centrale verdediger en soms als middenvelder is hij dit seizoen het 'brein' van Ajax. Hij scoort maar één keer en geeft maar één assist, maar is wel de man die de openingen vindt in de opbouw en zo aan de basis staat van menig doelpunt.

5 oktober 2020: Klaassen keert terug en wordt 'Mister 1-0'

"Davy Klaassen geen overbodige luxe voor Ajax", kopt De Telegraaf. Ajax zwalkt, de ploeg van trainer Erik ten Hag verliest met 1-0 van FC Groningen. Een van de spelers die node gemist wordt is de naar Manchester United vertrokken Donny van de Beek. Ooit was Van de Beek de natuurlijk opvolger van Klaassen en nu blijkt Klaassen de ideale opvolger voor Van de Beek.

In zijn eerste wedstrijd sinds zijn terugkeer benut Klaassen een penalty tegen Heerenveen. Het is de 4-1, maar in de maanden die volgen blijkt de middenvelder vooral de man van de belangrijke 1-0. 'Mister 1-0' slaat toe tegen Young Boys, AS Roma, FC Utrecht, sc Heerenveen, Fortuna Sittard, FC Emmen, Willem II, Heracles Almelo en AZ en speelt zo een cruciale rol in het successeizoen van Ajax. Over Van de Beek heeft niemand het meer.

8 januari 2021: Ajax breekt het record (en 'koopt de titel')

PSV ruikt bloed. Na een ultrakorte winterstop is de achterstand op Ajax één punt en is Ajax-PSV de eerste kraker in 'Superjanuari'. Een zinderende toppermaand lonkt, maar nog voor de bal rolt, deelt Ajax een tik uit. Voor een Eredivisie-onwerkelijk bedrag (22,5 miljoen euro) - zeker in tijden van corona - koopt de club Sébastien Haller van West Ham United. "Ajax koopt de titel", roept Johan Derksen aan tafel bij Veronica Inside. In de maanden die volgen is 'De Snor' kritisch op de spits, maar die heeft met tien goals en zeven assists wel een enorm aandeel in de dubbel.

14 januari 2021: Huntelaar redt Ajax bij afscheid

Dol van vreugde rent Klaas-Jan Huntelaar over het veld van de Grolsch Veste. 37 jaar is de spits, maar zo blij als een jeugdspeler die zojuist zijn eerste doelpunt in het eerste van Ajax heeft gemaakt. In werkelijkheid heeft Huntelaar met treffer nummer 119 en 120 Ajax in een invalbeurt van vijf minuten behoed voor puntenverlies bij FC Twente. Het blijkt een glorieus afscheid.

"Ajax is stabieler en kan kampioen worden, maar Schalke 04 heeft me harder nodig", zegt hij na de 1-3-zege in Enschede voor de camera van ESPN. Vijf dagen later tekent Huntelaar bij Schalke, waarmee hij al gedegradeerd is als Ajax de officieuze titel viert. Een titel waar ook hij zijn aandeel in had.

17 januari 2021: Gravenberch staat op in Klassieker

16 jaar en 130 dagen was Ryan Gravenberch toen hij in september 2018 de jongste debutant ooit werd voor Ajax in de Eredivisie. En aan het begin van dit seizoen schuift Ajax hem in een kek Instagram-filmpje naar voren als de gem (edelsteen) van Amsterdam. Zo voert de club de druk nog verder op op het supertalent. Dit moet het seizoen van zijn doorbraak worden. En dat wordt het.

Typerend voor het jaar van Gravenberch én dat van Ajax is de Klassieker in de ArenA. Hij maakt de winnende goal en valt geblesseerd uit. Zonder de onmisbare schakel Gravenberch verliest Ajax grip en houdt het met kunst- en vliegwerk stand.

10 februari 2021: Stekelenburg doet Onana bijna vergeten

Hij is 38 jaar en heeft in drie seizoenen drie wedstrijden gespeeld. De grote vraag is daarom: hoe goed is Maarten Stekelenburg nog? Het antwoord volgt snel. Stekelenburg blijkt goed genoeg om het verlies van André Onana - die een jaar geschorst wordt vanwege een positieve dopingtest - op te vangen.

Vijf dagen na het wegvallen van Onana wint Ajax met Stekelenburg op doel de KNVB-bekertopper met 2-1 van PSV. De routinier keept vrijwel foutloos en blijft in de weken erna ook moeiteloos overeind, waardoor de discussie over Onana al snel verstomt.

28 februari 2021: Tadic schiet laatste beetje Eindhovense hoop aan diggelen

Een strohalm, meer is het niet. Maar PSV lijkt die strohalm wel te grijpen in de topper tegen Ajax en zo de kans te houden op de titel. In de extra tijd staan de Eindhovenaren met 1-0 voor in het Philips Stadion, maar dan maakt Denzel Dumfries hands bij een scrimmage en gaat de bal op de penaltystip.

Wat volgt is een ruzie tussen vooral Tadic en Dumfries, die tot in de catacomben doorgaat. Maar belangrijker voor Ajax, tussendoor houdt Tadic het hoofd koel, schiet de 1-1 binnen en daarmee het laatste beetje Eindhovense titelhoop aan diggelen.

2 mei 2021: Ajax officieel kampioen door zege op Emmen

Een week nadat de landstitel tegen AZ (2-0) al officieus is veiliggesteld, wordt de klus in eigen huis geklaard door FC Emmen met 4-0 te verslaan. Voor lege tribunes scoren Jurriën Timber, Sébastien Haller, Devyne Rensch en Davy Klaassen. De Amsterdammers kunnen het zich veroorloven om in de laatste drie Eredivisie-speelrondes alleen nog om de eer te spelen.

