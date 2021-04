Ajax begint donderdag met Mohammed Kudus en David Neres in de basis aan de inhaalwedstrijd in eigen huis tegen FC Utrecht. De Amsterdammers zijn nog twee zeges verwijderd van de titel in de Eredivisie.

Kudus en Neres zijn de enige twee wijzigingen ten opzichte van de bekerfinale van afgelopen zondag tegen Vitesse (2-1-zege). Kudus bleef toen op de bank en Neres maakte als invaller in de blessuretijd van de tweede helft het winnende doelpunt.

Davy Klaassen en Antony vallen tegen FC Utrecht buiten het elftal. Achterin staat het hetzelfde als tegen Vitesse. Devyne Rensch is de rechtsback en Jurriën Timber staat centraal, waardoor Edson Álvarez de controleur is op het middenveld.

FC Utrecht kan niet beschikken over Bart Ramselaar, Mimoun Mahi en Justin Hoogma. Mark van der Maarel fungeert als centrale verdediger, Gyrano Kerk bezet de spitspositie en Othman Boussaid en Simon Gustafson zijn de vleugelaanvallers.

Ajax kan bij winst kampioen worden tegen AZ

Als Ajax wint van FC Utrecht, dan kan de ploeg zondag op eigen veld tegen AZ het kampioenschap veiligstellen. Bij die wedstrijd zijn 7.500 supporters welkom en ook bij de andere duels in de dertigste speelronde is voor het eerst sinds september een beperkt aantal fans aanwezig.

Ajax, dat dit kalenderjaar nog niet heeft verloren in competitieverband, gaat ruimschoots aan kop in de Eredivisie met elf punten voorsprong op naaste achtervolgers PSV en AZ. FC Utrecht staat zevende en gaat zich waarschijnlijk plaatsen voor de play-offs om Europees voetbal.

Ajax-FC Utrecht start donderdag om 18.45 uur in de lege Johan Cruijff ArenA en staat onder leiding van scheidsrechter Allard Lindhout. Clay Ruperti fungeert als VAR. De wedstrijd had eigenlijk in februari moeten worden gespeeld, maar werd toen afgelast vanwege het slechte weer in Nederland.

Opstelling Ajax: Stekelenburg; Rensch, Timber, Martínez, Tagliafico; Álvarez, Kudus, Gravenberch; Neres, Haller, Tadic.

Opstelling FC Utrecht: Oelschlägel; Ter Avest, Van der Maarel, Janssen, Warmerdam; Maher, Van Overeem, Van de Streek; Gustafson, Kerk, Boussaid.

