In navolging van Real Madrid-voorzitter Florentino Pérez heeft ook zijn FC Barcelona-collega Joan Laporta gezegd dat een Super League nog niet van de baan is. Laporta gelooft nog altijd in de opzet, ook al haakten de betrokken clubs deze week een voor een af.

"Het project bestaat nog steeds. We staan ervoor open om in gesprek te gaan met de UEFA. Er moet een aantrekkelijke competitie komen op basis van sportieve prestaties. Ik denk dat het alsnog goed komt", zei Laporta donderdag tegen het Spaanse TV3.

"We zijn voorzichtig. Het is noodzakelijk dat de competitie er komt, al is het laatste woord aan de fans. Maar de grote clubs hebben veel geld en moeten dus ook hun mening kunnen geven over hoe dat wordt verdeeld."

De introductie van het Super League-plan door twaalf Europese topclubs (zes Engelse, drie Spaanse en drie Italiaanse) leidde tot een storm van kritiek. Bonden, clubs, supporters en ook spelers waren verbijsterd en vreesden dat het voetbal ten onder zou gaan aan een dergelijke competitie.

"Er is druk uitgeoefend op een aantal clubs, maar het voorstel is er nog steeds", aldus Laporta. "We doen als topclubs heel belangrijke investeringen en hebben te maken met hoge salarissen. Daar moet allemaal rekening mee worden gehouden."

Spaanse clubs unaniem tegen Super League

Real-voorzitter Pérez, tevens een van de grote initiatiefnemers van de Super League, zei woensdagavond al dat de elitecompetitie "niet dood is, maar op stand-by staat". "Ik weet zeker dat als de Super League niet werkt, iets vergelijkbaars dat wel zal doen", voegde hij eraan toe.

Behalve Barcelona, Real en Atlético Madrid - zij behoorden tot de twaalf Super League-clubs - voelt echter geen enkele club op de twee hoogste niveaus van Spanje iets voor de komst van een dergelijke topcompetitie, zo meldde organisator La Liga donderdag.

"We hebben vandaag een overleg gehad met de 39 clubs die niet waren uitgenodigd. Iedereen heeft de plannen voor de Super League unaniem en krachtig verworpen", staat in een verklaring. "Ze geloven heilig dat sportieve verdiensten het enige criterium zijn voor deelname aan internationale clubcompetities."

In tegenstelling tot de komst van een Super League gaat een hervorming van de Champions League wél door. Het toernooi wordt vanaf 2024 uitgebreid van 32 naar 36 deelnemers, die samen één ranglijst vormen, zo maakte de UEFA maandag bekend.