De 36 ploegen uit de twee hoogste voetbaldivisies in Duitsland moeten volgende maand ruim tien dagen verplicht in quarantaine, zodat de laatste twee speelrondes in de Bundesliga zonder problemen kunnen worden afgewerkt.

De 'quarantainetrainingskampen' van de clubs uit de Bundesliga en 2. Bundesliga beginnen op 12 mei en duren tot 23 mei.

De maatregel is opgelegd door de Duitse voetballiga DFL, die de hygiënemaatregelen heeft aangescherpt vanwege het toenemende aantal coronabesmettingen in Duitsland.

Ook de positieve tests die afgelopen week werden afgenomen bij Hertha BSC speelden mee bij het besluit. Drie wedstrijden van de club uit Berlijn moesten worden verzet omdat de hele selectie in quarantaine moest na een COVID-19-uitbraak. Die drie duels zijn donderdag verplaatst naar 3, 6 en 12 mei. Hertha speelt daardoor vijf keer in dertien dagen.

Een vlekkeloos verloop van het slot van de competities is ook van belang met het oog op het EK, dat op 11 juni begint. De DFL wil graag dat de Bundesliga's op tijd klaar zijn zodat de internationals hun voorbereiding op het Europese toernooi volgens schema kunnen beginnen.

In de Bundesliga kan zaterdag al de beslissing in de titelstrijd vallen. Als Bayern München wint bij FSV Mainz, is het 31e kampioenschap binnen voor de topclub.

