Bij Willem II-RKC Waalwijk keert vrijdagavond het publiek weer terug in het stadion. Daarmee komt er na zeven maanden een einde aan een periode waarin er nauwelijks sprake was van thuisvoordeel in de Eredivisie.

Want dat de aanwezigheid van supporters wel degelijk invloed lijkt te hebben op profwedstrijden, blijkt wel uit cijfers van databureau Gracenote. Nadat het kabinet het eind september had verboden om publiek toe te laten, eindigde 39 procent van de Eredivisie-duels in een overwinning voor de thuisploeg. Het percentage uitoverwinningen (35 procent) bleef in die periode bijna gelijk.

In de vier jaar daarvoor, toen er wel met publiek gespeeld werd, was het aandeel thuiszeges 9 procentpunt groter. Bijna de helft (48 procent) van de wedstrijden eindigde in een overwinning van de thuisclub.

De cijfers in Nederland komen overeen met die in omliggende landen. In de Duitse Bundesliga daalde het aandeel thuiszeges van 44 procent in volle stadions naar 33 procent in lege stadions. In de Engelse Premier League was het verschil met een daling van 44 naar 41 procent iets kleiner.

Uitploeg krijgt zonder publiek minder gele kaarten dan thuisploeg

Wel viel in Engeland op dat het aantal overtredingen en gele kaarten zonder publiek veel kleiner was. Uitspelende ploegen kregen 27 procent minder gele kaarten in 190 wedstrijden zonder publiek. Daardoor was het aantal gele kaarten voor de thuisploegen zelfs groter dan dat voor de uitploegen.

Datzelfde beeld is ook in Nederland te zien. In wedstrijden zonder publiek kregen de thuisploegen 294 gele kaarten, tegenover 289 voor de uitploegen. Met publiek waren die verhoudingen in de vier jaar daarvoor 1.636 gele kaarten voor de thuisploeg, tegenover 2.046 voor de uitploeg.

Overigens bleken de Nederlandse scheidsrechters in lege stadions minder snel geneigd om gele kaarten te trekken. Het waren er gemiddeld 2,5 per wedstrijd, met publiek waren dat er 3,2 per duel.

De scheidsrechters floten in lege stadions bovendien minder vaak voor overtredingen: nog maar 21,9 keer per wedstrijd, terwijl dat met publiek gemiddeld 23,1 keer gebeurde. Het aantal rode kaarten bleef met 0,2 per wedstrijd wel gelijk ten opzichte van de periode met gevulde stadions.

ADO en Twente presteerden het slechtst in lege stadions

In de zeven maanden zonder publiek was ADO Den Haag de enige club die geen thuiswedstrijd wist te winnen in de Eredivisie. Daarna presteerde FC Twente met maar één thuiszege het slechtst voor lege tribunes. Op basis van cijfers leek PSV de fans het minst te missen: de Eindhovenaren pakten 32 punten in het lege Philips Stadion, de meeste van alle clubs.

Tijdens de 29e speelronde wordt bij een test van Fieldlab in elk stadion zo'n 15 procent van de capaciteit benut om toeschouwers toe te laten. Het is nog onbekend of er daarna ook publiek welkom is in de Eredivisie.