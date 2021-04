Fans van Manchester United hebben zich donderdag toegang verschaft tot het trainingscomplex van de club. Daar wilden zij protesteren tegen de inmiddels gestaakte plannen van de club om deel te nemen aan de Super League.

Een groep van circa twintig fans belette de spelers en trainers donderdagochtend enige tijd de toegang tot het trainingsveld in Carrington. Zij hadden spandoeken met teksten tegen de Amerikaanse clubeigenaar Joel Glazer en "51% MUFC" bij zich.

Met dat percentage verwezen de fans naar de regels in Duitsland, waar de aandelen van de clubs voor minimaal 51 procent eigendom van supporters zijn. De Duitse topclubs zagen vanaf het begin af aan af van deelname aan de Super League. De Engelse clubs, die eigendom zijn van buitenlandse investeerders, bezweken deze week pas ná de bekendmaking van de plannen, onder de druk van fans en voetbalbonden.

Manchester United schakelde de politie in. "Rond 9.00 uur heeft een groep fans zich toegang verschaft tot het trainingscomplex", meldt de club in een korte verklaring. "De trainer en anderen hebben met ze gesproken. De gebouwen zijn veilig gebleven en de groep heeft het terrein inmiddels verlaten."

Glazer bood excuses aan

Glazer bood woensdagavond in een open brief zijn excuses aan voor de plannen om aan de Super League deel te nemen, zoals ook de andere vijf Engelse clubs al spijt betuigden.

"De afgelopen dagen hebben we kunnen zien welke passie voetbal teweegbrengt en hoe loyaal onze fans aan de club zijn. Jullie hebben erg duidelijk gemaakt tegen de Super League te zijn en daar luisteren we naar. We zaten fout", schreef Glazer. Het was de eerste keer dat hij zich rechtstreeks tot de fans richtte in de zestien jaar dat hij eigenaar van de club is.

Glazer benadrukte in zijn brief wel dat "de voetbalpiramide op de lange termijn duurzamer moet worden ingericht". "Maar we accepteren volledig dat de Super League niet de beste manier was om dit te bereiken. We hadden meer respect moeten tonen voor voetbaltradities als promotie en degradatie."