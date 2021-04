FC Utrecht hoopt het kampioenschap van Ajax minimaal een week uit te stellen. De Amsterdammers pakken de 35e titel uit de clubhistorie als ze donderdag van Utrecht winnen en zondag van AZ.

"We gaan natuurlijk kijken of we een beetje roet in het eten kunnen gooien van het aanstaande kampioensfeestje", zegt FC Utrecht-aanvoerder Willem Janssen met een knipoog tegen RTV Utrecht.

De nummer zeven van de Eredivisie speelt donderdag (aftrap 18.45 uur) een inhaalwedstrijd in de Johan Cruijff ArenA. De Utrechters hebben deze maand pas twee duels gespeeld, terwijl Ajax al op vijf wedstrijden in april staat en afgelopen zondag nog de bekerfinale afwerkte (2-1-zege op Vitesse).

"Ze kunnen kwetsbaar zijn door de hoeveelheid wedstrijden die ze spelen", zegt trainer René Hake tegen RTV Utrecht. "Maar dat kan je alleen aantonen als je er zelf bovenop zit en agressief speelt. Het lijkt me heel sterk dat er bij ons sprake is van vermoeidheid, we hebben geen dubbele programma's. Dus we moeten fit en fris zijn voor de eindfase van het seizoen."

Volgens Janssen zal FC Utrecht "superscherp" moeten zijn in Amsterdam. "Maar zij hebben ook hun zwaktes, we hebben deze week op de training geprobeerd daarop in te spelen."

In december legde Utrecht een paar van die zwaktes bloot in de bekerwedstrijd in ArenA. De ploeg van Hake scoorde vier keer, maar ging wel met 5-4 ten onder. In de competitie verloor FC Utrecht in november in eigen huis kansloos met 0-3 van Ajax.

