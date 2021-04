De UEFA laat de halve finales van de Champions League volgende week gewoon doorgaan, nu het project rond de Super League is afgeblazen. Drie van de halvefinalisten (Manchester City, Chelsea en Real Madrid) waren betrokken bij de mislukte poging om de omstreden elitecompetitie op te richten.

Eerder deze week dreigde de UEFA nog om de drie clubs uit te sluiten van verdere Champions League-deelname. "Dat gaan we maar niet doen", zegt UEFA-voorzitter Aleksander Ceferin donderdag.

"We willen het seizoen gewoon afmaken zoals gepland. Er is al genoeg schade aangericht. Als we nu de Champions League afbreken, zou dat ook weer tot schadeclaims leiden", aldus Ceferin.

Paris Saint-Germain is de enige club in de halve finales van de Champions League die niet bij de Super League betrokken was. Het project van de besloten competitie heeft weinig kans van slagen meer nu de meeste clubs zich na een storm van kritiek hebben teruggetrokken.

Real Madrid-voorzitter Pérez wil Super League in andere vorm

Florentino Pérez, de voorzitter van Real Madrid en de Super League, liet woensdagavond nog weten dat de plannen niet definitief voorbij zijn. "De Super League is niet dood, maar staat op stand-by."

Pérez stelt dat het door de misgelopen inkomsten in coronatijd noodzakelijk is om via een nieuwe competitie meer inkomsten te genereren. De clubs zouden daarover met elkaar in gesprek blijven.

"De Champions League is verouderd", zei de voorzitter van Real Madrid. "Het toernooi wordt eigenlijk pas vanaf de kwartfinales interessant. We hebben in het voetbal meer topduels nodig."

Real Madrid speelt dinsdag thuis tegen Chelsea in de halve finales van de Champions League, een dag later gaat Manchester City op bezoek bij PSG. De returns in Engeland zijn een week later. De finale wordt op 29 mei in Istanboel gespeeld.