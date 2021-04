De rechter in Den Haag beslist uiterlijk komende maandag om 14.00 uur of de Chinese eigenaren van ADO Den Haag de betalingsafspraken moeten nakomen. De hekkensluiter zegt in acute geldnood te raken als United Vansen niet betaalt.

ADO verkeert in grote financiële problemen en heeft de 2 miljoen euro heel hard nodig.

United Vansen heeft met meerdere partijen gesproken over een overname van de aandelen van de club.

De Amerikaanse investeringsmaatschappij World Soccer Holdings zegt met United Vansen een akkoord te hebben gesloten, maar dat de deal wordt tegengehouden.

ADO zegt nog recht te hebben op een bedrag van 2 miljoen euro, dat uiterlijk maandag voldaan moet worden. Een woordvoerder van de Haagse club zei vorige week dat het om "niet nagekomen betalingsverplichtingen over dit seizoen" gaat. Het geschil over deze kwestie speelt al maanden.

United Vansen kwam donderdag niet opdagen in de rechtbank. Daardoor duurde de zitting korter dan een kwartier. Algemeen directeur Mohammed Hamdi zei tegen de rechter dat ADO "serieus in gevaar" is. "We doen er alles aan om de club overeind te houden." Hij wilde na afloop van de zaak niet zeggen wat de mogelijke consequenties zijn als het bedrag maandag niet wordt overgemaakt.

United Vansen probeert ADO al enige tijd te verkopen. Volgens Omroep West meldde de investeringsmaatschappij World Soccer Holdings donderdag met United Vansen een akkoord te hebben gesloten over de overname van 95,1 procent van de aandelen van de club, maar dat "bestuursleden" de deal nog tegengehouden.

Het gaat om Vereniging HFC ADO Den Haag en Stichting Toekomst ADO Den Haag, die respectievelijk gelden als cultuurbewaker van ADO en een gouden aandeel beheren. De Amerikaanse investeringsmaatschappij wil dat de structuur met die twee minderheidsaandeelhouders na de overname flink wordt aangepast.

Die zijn daartoe bereid, maar zijn nog erg behoedzaam. "De twee minderheidsaandeelhouders willen eerst de zekerheid hebben dat de deal rond is, dan kan er gesproken worden", aldus een woordvoerder tegen Omroep West. "We hebben met United Vansen leergeld betaald."

Algemeen directeur Mohammed Hamdi (links) en de advocaat van ADO komen aan bij de rechtbank. Algemeen directeur Mohammed Hamdi (links) en de advocaat van ADO komen aan bij de rechtbank. Foto: ANP

Veel ruzie tussen ADO en United Vansen

ADO werd in 2015 overgenomen door het Chinese sportmarketingbedrijf United Vansen. Sindsdien hebben de twee partijen vooral veel ruzie met elkaar.

Grootaandeelhouder Wang Hui zou donderdag nog tot een uur voor de start van de zitting hebben geprobeerd het kort geding tegen te houden in de hoop er onderling uit te komen.

Sportief gaat het ook slecht met ADO. De ploeg van trainer Ruud Brood staat met nog vijf duels te spelen laatste in de Eredivisie, met een achterstand van zes punten op de 'veilige' vijftiende plek.

