Manchester City heeft donderdag zijn excuses aangeboden voor zijn rol in de Super League-plannen. De Engelse topclub erkent niet voldoende te hebben geluisterd naar de supporters.

Het nieuws in het kort Twaalf clubs kondigden zondag de Super League aan.

Het ging om een gesloten competitie met alleen de clubs met de hoogste marktwaarde.

Het doel was om een nog grotere (financiële) markt met 10 miljard euro omzet te creëren.

De rest van de voetbalwereld reageerde woedend en de fans ook.

Daarop trokken de zes Engelse deelnemers zich dinsdagavond terug.

Initiator Andrea Agnelli van Juventus zei woensdag dat het in principe einde verhaal is.

Topman Ferran Soriano van Manchester City schrijft in een mail aan alle fans dat hij begrijpt dat er "frustratie, teleurstelling en woede" was na de presentatie van de Super League op zondag. "We vergaten rekening te houden met de passie van onze fans."

City stapte met de vijf andere betrokken Engelse clubs binnen twee dagen na de aankondiging uit het project. "We hebben er spijt van", zegt Soriano nu. "We zijn een aantal cruciale zaken uit het oog verloren. Het was niet goed om op deze manier met een soort besloten competitie naar buiten te treden. Iedereen heeft het recht om een plek in welke competitie dan ook te verdienen."

De Premier League-koploper was dinsdagavond de eerste club die bekendmaakte uit de Super League te stappen. De clubleiding kwam toen echter alleen met een korte verklaring en liet vervolgens niks meer van zich horen.

"Misschien hadden we al eerder onze excuses moeten maken", aldus Soriano. "Maar de afgelopen dagen zijn nogal turbulent geweest, voor ons allemaal. We hadden oprecht de intentie om te doen wat goed is voor de club. Maar we hebben ons vergist, dat geef ik eerlijk toe."

Arsenal en Liverpool boden de fans al eerder hun excuses aan.