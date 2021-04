Memphis Depay was woensdagavond zwaar teleurgesteld in de arbitrage na de 0-2-nederlaag van Olympique Lyon tegen AS Monaco in de Coupe de France. De aanvaller is geschorst na een gele kaart en zag zijn trainer en een ploeggenoot met rood weggestuurd worden door scheidsrechter Stéphanie Frappart.

"Ik kan er met mijn hoofd niet bij wat er gebeurd is in deze kwartfinale", schrijft Memphis op Instagram bij een foto waarop Frappart hem een gele kaart geeft. "Dit maakt me teleurgesteld en kwaad, het was allesbehalve eerlijk!"

Memphis kreeg tegen Monaco zijn derde gele kaart in de laatste tien duels, waardoor hij automatisch voor één wedstrijd geschorst is. De aanvoerder van Lyon mist de competitiewedstrijd tegen Lorient op 9 mei.

Halverwege de tweede helft gaf Frappart geel aan Memphis, die gemakkelijk naar de grond ging in het strafschopgebied. Vorige maand had Frappart nog als eerste vrouwelijke arbiter ooit de leiding over een interland van Oranje, dat toen met 2-0 van Letland won.

"Dat we geen penalty kregen, vind ik geen probleem", zei trainer Rudi Garcia van Lyon op de persconferentie na de wedstrijd. "Maar Memphis werd wel degelijk geraakt door de verdediger, daar moet de scheidsrechter rekening mee houden."

Het Instagram-bericht van Memphis Depay. Het Instagram-bericht van Memphis Depay. Foto: Instagram/MemphisDepay

Garcia maakt arbitrage en Memphis verwijten

Trainer Garcia had zelf in de eerste helft al rood gekregen wegens protesteren en na rust stuurde Frappart ook Lyon-speler Sinaly Diomandé van het veld.

Garcia maakte zowel de arbitrage als zijn eigen spelers verwijten. "Ik weet niet of de scheidsrechters beseffen wie er op scherp staan. We spelen in de laatste weken van het seizoen om de prijzen en hebben alle spelers nodig. Het is oneerlijk dat Memphis geschorst wordt door deze gele kaart."

"Maar ook als speler moet je je gedisciplineerd gedragen", vervolgde de coach van Lyon. "Dat krijgen ze nog wel te horen van me. Memphis wist dat hij een gele kaart moest vermijden en vooral niets moest simuleren, daar hebben we het voor de wedstrijd nog over gehad."

Voordat Memphis zijn schorsing uitzit, speelt Lyon in de Ligue 1 nog tegen koploper Lille OSC (zondag) en nummer drie AS Monaco (2 mei). Lyon staat zelf vierde, met maar drie punten achterstand op Lille.

Lyon-trainer Rudi Garcia kreeg een rode kaart van Stéphanie Frappart. Lyon-trainer Rudi Garcia kreeg een rode kaart van Stéphanie Frappart. Foto: AFP

