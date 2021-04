Ryan Mason kende woensdagavond een moeizaam maar geslaagd debuut bij Tottenham Hotspur. De pas 29-jarige interim-manager kreeg na afloop van de 2-1-zege op Southampton complimenten van aanvaller Gareth Bale.

Tottenham stond bij rust nog met 0-1, maar won de competitiewedstrijd door een strafschop in de laatste minuut. "We hadden een goede teambespreking in de rust", zei Bale tegen Sky Sports. We hadden wat problemen in het positiespel en moesten geduldiger zijn, dat heeft de manager goed uitgelegd."

"Na rust hebben we de wedstrijd gecontroleerd en verdiend gewonnen", zei de aanvaller, die twee jaar ouder is dan zijn trainer.

Mason zat woensdag voor het eerst als interim-manager op de bank, nadat Tottenham maandag José Mourinho ontsloeg. De 29-jarige coach debuteerde op zeventienjarige leeftijd in het eerste elftal en speelde zeventig duels voor de 'Spurs'. Als speler van Hull City moest Mason op 26-jarige leeftijd zijn carrière beëindigen wegens een ernstige hoofdblessure, waarna hij zich op het trainersvak richtte.

Mason hoopt momentum vast te houden tot League Cup-finale

Mason sprak op de website van Tottenham van "een geweldig gevoel" na zijn debuut. "Ik ben erg gelukkig. Ik vind onze prestatie in de tweede helft geweldig."

"De jongens hebben alles gegeven", zei de jonge coach. "We waren dapper en agressief. In de eerste helft waren we niet zo sterk in de één-tegen-éénduels, maar daarna draaiden ze het om."

Ondanks de achterstand bij rust behield Mason vertrouwen in een goed resultaat. "Je zag in de tweede helft al snel dat we het momentum kregen. We controleerden de wedstrijd volledig. Zelfs een afgekeurde goal door de VAR bracht ons niet van slag."

"We bleven doorgaan en ik denk dat onze zege verdiend is", zei Mason, die het momentum hoopt vast te houden tot en met zondag. Dan speelt Tottenham in de finale van de League Cup tegen Manchester City.

In de Premier League staat de Londense ploeg op de zesde plaats. De beste vier ploegen van de Premier League plaatsen zich voor de Champions League, het verschil met nummer vier Chelsea bedraagt slechts twee punten, al heeft Tottenham een duel meer gespeeld.

