De plannen voor een nieuwe elitecompetitie van de Europese topclubs bestaan nog altijd. Dat zei Real Madrid-voorzitter Florentino Pérez in een reactie op het terugtrekken van acht van de twaalf clubs.

"Het project is nog niet dood, het staat nu op stand-by. We blijven hieraan werken", zei Pérez woensdagavond tegen de Spaanse radio-omroep Cardena Ser. "Ik weet zeker dat als de Super League niet werkt, dat iets vergelijkbaars dat wel zal doen."

Pérez is voorzitter van de Europese Super League, een plan dat zondagavond door twaalf topclubs uit Engeland, Spanje en Italië werd gelanceerd. Na heftige kritiek van de FIFA, UEFA, nationale bonden en fans op die afgesloten elitecompetitie trok het merendeel van de oprichtende clubs zich de afgelopen dagen terug.

Pérez vertelde dat hij met zijn club Real Madrid nog steeds in overleg is met FC Barcelona, Juventus en AC Milan. De twee Spaanse clubs hebben als enige nog geen officiële verklaring gegeven over het instorten van de plannen. De twee Italiaanse clubs lieten weten dat de Super League in de beoogde vorm niet door kan gaan, maar dringen wel aan op verandering.

'Clubs verliezen door corona 2 miljard euro'

Pérez herhaalde in het radio-interview een eerdere uitspraak dat de topclubs zwaar te lijden hebben onder de coronacrisis en het geld dat de elitecompetitie zou opleveren hard nodig hebben. "We moeten dit nu doen, we kunnen niet nog drie jaar wachten."

"De clubs zullen door de coronacrisis twee miljard euro verliezen. Als deze storm over is en iedereen terugkeert in de realiteit, dan zullen we zien wat er gebeurt", aldus Pérez.

De voorzitter van het project zei verder dat hij bereid was om de opzet van de Super League te wijzigen, zolang "clubs met de meeste fans en meeste volgers op sociale media gegarandeerd zijn van een plek".

"Maar dat neemt niet weg dat elke club uit elke plaats zich voor de Super League kan kwalificeren", zei de Spanjaard.

Uitbreiding Champions League is voor Pérez onvoldoende is

De UEFA kondigde maandag aan dat de Champions League vanaf 2024 wordt uitgebreid van 32 naar 36 teams. Maar dat noemde Pérez "too little, too late".

"De Champions League is verouderd. Het toernooi wordt eigenlijk pas vanaf de kwartfinales interessant", stelde Pérez, die een vergelijking met het tennis maakte.

"Iedereen ziet graag zo vaak mogelijk Rafael Nadal tegen Roger Federer. We hebben in het voetbal meer topduels nodig. "