Bilbao is geschrapt als speelstad van het EK voetbal van komende zomer, zo hebben de Baskische organisatoren woensdagavond bekendgemaakt. De Spaanse stad kan vanwege de huidige pandemie niet garanderen dat er publiek bij de wedstrijden aanwezig kan zijn.

De twaalf beoogde gaststeden - waaronder Amsterdam - hebben eerder deze maand een plan voor het toelaten van toeschouwers moeten indienen. Vrijdag maakt de UEFA bekend in welke steden het EK gespeeld zal worden.

Bilbao besloot vooruitlopend op dat moment het nieuws zelf naar buiten te brengen. De organisatoren zijn boos en spreken van een "eenzijdige beslissing" van de UEFA.

Ze onderzoeken momenteel de mogelijkheden om een schadevergoeding bij de voetbalbond in te dienen. De plaatselijke autoriteiten willen gecompenseerd worden voor alle kosten die zijn gemaakt.

Bilbao wordt mogelijk als speelstad vervangen door Sevilla

Spanje schuift Sevilla naar voren als alternatief voor Bilbao. De EK-duels kunnen mogelijk in het stadion La Cartuja gespeeld worden. In het zuiden van Spanje is het aantal coronabesmettingen relatief kleiner dan in Baskenland.

In Bilbao waren de drie poulewedstrijden van Spanje in groep E voorzien en een duel in de achtste finales.

Ook München en Dublin hebben nog geen garanties kunnen geven wat betreft het toelaten van publiek bij de EK-duels. Dat is in principe een voorwaarde van de UEFA om EK-stad te mogen blijven.

De negen andere gaststeden van het EK dienden wel een dergelijk plan in. De meeste stadions zullen voor circa 25 procent gevuld zijn tijdens het toernooi dat op 11 juni begint.