Wout Weghorst heeft woensdag een fraaie mijlpaal behaald. De spits scoorde tijdens de 1-3-zege van VfL Wolfsburg op VfB Stuttgart en kwam daardoor alweer op twintig doelpunten dit seizoen in de Bundesliga.

Weghorst staat daarmee nu in een rijtje met Roy Makaay en Klaas-Jan Huntelaar, die in het verleden ook goed waren voor minimaal twintig goals in één Bundsliga-seizoen. Makaay deed dat namens Bayern München in 2003/2004 (23) en 2004/2005 (22) en Huntelaar namens Schalke 04 in 2011/2012 (29).

Tegen Stuttgart zorgde de 28-jarige Weghorst, die ondanks zijn productiviteit nog niet werd opgeroepen voor Oranje sinds de aanstelling van bondscoach Frank de Boer, met een fraaie kopbal voor de 0-2. Xaver Schlager was verantwoordelijk voor de 0-1 en Yannick Gerhardt voor de 0-3. Gonzalo Castro redde nog de eer voor Stuttgart.

De twintig goals van Weghorst is op de topscorerslijst van de Bundesliga goed voor de vierde plek, achter Robert Lewandowski (35), André Silva (24) en Erling Braut Haaland (23).

Wolfsburg deed met de overwinning goede zaken in de strijd om de vierde plaats en daarmee een ticket voor de Champions League. De ploeg nam de derde plaats weer over van Eintracht Frankfurt, dat dinsdag al met 2-1 te sterk was voor FC Augsburg. De voorsprong op nummer vijf Borussia Dortmund bedraagt vijf punten.

Wout Weghorst kopt al vallend de 0-2 binnen tegen VfB Stuttgart. Wout Weghorst kopt al vallend de 0-2 binnen tegen VfB Stuttgart. Foto: ANP

Dortmund begaat ook geen misstap

Dortmund beging woensdag eveneens geen misstap. De kwartfinalist in de Champions League rekende met 2-0 af met 1. FC Union Berlin. Marco Reus en Raphaël Guerreiro produceerden de doelpunten. Erling Braut Haaland miste bij een 0-0-stand een strafschop.

Woensdag waren er verder overwinningen voor TSG 1899 Hoffenheim (3-2 tegen Borussia Mönchengladbach) en 1. FSV Mainz 05 (0-1 tegen Werder Bremen). Hertha BSC-SC Freiburg werd afgelast omdat er bij Hertha meerdere spelers positief zijn getest op het coronavirus.

Dinsdag werd de strijd om de titel naar alle waarschijnlijkheid beslist in het voordeel van Bayern. De koploper won met 2-0 van Bayer Leverkusen en zag naaste achtervolger RB Leipzig met 2-1 verliezen van 1. FC Köln. Bayern is zaterdag bij een zege bij Mainz voor het negende jaar op rij landskampioen.

Lewandowski kan dan wellicht zijn rentree maken voor Bayern. De topscorer van de Bundesliga met 35 goals is nagenoeg hersteld van een enkelblessure die hem al de hele maand aan de kant houdt. Hij is op jacht naar het stokoude Bundesliga-record van veertig treffers van Gerd Müller.

