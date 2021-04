Tottenham Hotspur heeft woensdag de eerste wedstrijd onder leiding van interim-manager Ryan Mason op de valreep met 2-1 gewonnen van Southampton in de Premier League. Manchester City is een stap dichter bij de titel na een 1-2-zege op Aston Villa.

Het debuut van de pas 29-jarige Mason leek lange tijd in een deceptie te eindigen. Tottenham kwam na een half uur op achterstand door een doelpunt van Danny Ings en had vervolgens moeite om een gaatje te vinden in de defensie van Southampton.

Na een uur spelen kantelde de wedstrijd. Gareth Bale maakte de gelijkmaker en in de negentigste minuut zorgde Son Heung-min voor de bevrijdende 2-1. Steven Bergwijn was vlak daarvoor ingevallen voor Bale.

Mason werd dinsdag aangesteld als de tijdelijke vervanger van de maandag ontslagen José Mourinho. De Portugees moest al na acht maanden wijken vanwege de tegenvallende sportieve resultaten van Tottenham dit seizoen.

Tottenham maakt nog wel kans op een plek in de top vier van de Premier League en daarmee een ticket voor de Champions League. De ploeg staat op de zesde plaats met twee punten achterstand op nummer vier Chelsea, dat nog een duel tegoed heeft.

Rodri brengt Manchester City op een 1-2-voorsprong tegen Aston Villa. Rodri brengt Manchester City op een 1-2-voorsprong tegen Aston Villa. Foto: Pro Shots

City kent dramatische start

City, waar Nathan Aké op de bank bleef, kende een dramatische start tegen Aston Villa, waar Anwar El Ghazi in de slotfase inviel, en keek al na twintig seconden tegen een achterstand aan door een doelpunt van John McGinn.

Nog voor rust leidde City met 1-2 dankzij treffers van Phil Foden en Rodri. Beide teams beëindigden de wedstrijd met tien man. John Stones van City kreeg vlak voor de pauze een rode kaart (na ingrijpen van de VAR) en Matty Cash van Aston Villa vlak na de hervatting (twee keer geel).

City, dat de tiende uitoverwinning op rij boekte in competitieverband, lijkt het zevende landskampioenschap al bijna niet meer te kunnen ontgaan. De koploper heeft elf punten voorsprong op naaste achtervolger Manchester United, dat nog wel een duel tegoed heeft.

De 'Citizens' zijn nog in de race voor drie prijzen, met naast de titel in de Premier League ook nog de Champions League (in de halve finales tegen Paris Saint-Germain) en de League Cup (zondag in de finale tegen Tottenham).

