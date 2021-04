Matthijs de Ligt heeft woensdag met een goal en een assist een flinke bijdrage geleverd aan de 3-1-overwinning van Juventus op Parma in de Serie A. De club uit Turijn staat nu derde, terwijl koploper Internazionale en nummer twee AC Milan puntenverlies leden. In La Liga won Real Madrid eenvoudig bij Cadiz, waardoor de ploeg van trainer Zinedine Zidane nu evenveel punten heeft als koploper Atlético Madrid heeft.

De Ligt kopte in het Allianz Stadium in de 68e minuut een corner binnen en bepaalde zo de eindstand op 3-1. Het was zijn vijfde goal in dienst van Juventus, maar pas zijn eerste van dit Serie A-seizoen.

De 21-jarige verdediger gaf vlak voor rust ook al de assist bij de 1-1 van Alex Sandro. Hij legde terug en de Braziliaan werkte binnen, nadat Gastón Brugman Parma verrassend op 0-1 had gezet. Sandro was aan het begin van de tweede helft ook de maker van de 3-1.

Door de zege blijft Juventus op koers voor een Champions League-ticket, dat is weggelegd voor de top vier van de Serie A. De landstitel is met elf punten achterstand op koploper Internazionale wel uit zicht.

Matthijs de Ligt kopt raak uit een corner. Matthijs de Ligt kopt raak uit een corner. Foto: ANP

AC Milan verliest zondag Ibrahimovic

Inter - met Stefan de Vrij negentig minuten in het veld - kwam op bezoek bij laagvlieger Spezia niet verder dan 1-1. Bij Spezia was Jeroen Zoet reservekeeper.

Diego Farias bracht de thuisclub in de beginfase op voorsprong en Ivan Perisic maakte in de slotfase van de eerste helft gelijk. Na rust maakte Inter vergeefs jacht op de overwinning. Lautaro Martínez raakte met een inzet de paal en twee treffers werden in de slotfase afgekeurd wegens buitenspel.

AC Milan verloor woensdag zonder Zlatan Ibrahimovic in San Siro met 1-2 van Sassuolo. Nummer drie Atalanta kan Milan donderdag voorbijgaan, maar dan moet de club uit Bergamo winnen bij AS Roma. Begin 2021 was Milan nog koploper en leek de club op weg naar het eerste kampioenschap sinds 2011. De laatste keer dat Inter de titel pakte, was in 2010.

Milan begon woensdag wel goed tegen Sassuolo. Hakan Çalhanoglu opende namens de thuisclub de score na een half uur met een fraai schot in de verre hoek. Giacomo Raspadori zorgde in het laatste kwartier voor een verrassende wending door twee keer te scoren.

De 39-jarige Ibrahimovic, goed voor vijftien treffers in zeventien competitieduels, ontbrak bij AC Milan omdat hij niet fit was.

Teleurstelling bij AC Milan-keeper Gianluigi Donnarumma. Teleurstelling bij AC Milan-keeper Gianluigi Donnarumma. Foto: Pro Shots

Top 6 Serie A 1. Internazionale 31-76 (+42)

2. AC Milan 32-66 (+22)

3. Juventus 31-65 (+35)

4. Atalanta 31-64 (+34)

5. Napoli 31-60 (+31)

6. Lazio 30-58 (+10)

Luuk de Jong valt in bij winnend Sevilla

In Spanje was Real Madrid veel te sterk voor middenmoter Cádiz (0-3). Karim Benzema was de grote man in Estadio Ramón de Carranza, want de Franse spits maakte in de dertigste minuut uit een strafschop 0-1 en tien minuten later bepaalde hij de eindstand op 0-3. Tussendoor gaf Benzema de assist bij de 0-2 van Álvaro Odriozola.

Real heeft nu net als koploper Atlético zeventig punten, maar de landskampioen van 2014 speelt donderdag nog thuis tegen Huesca. FC Barcelona komt ook donderdag pas in actie. De ploeg van trainer Ronald Koeman neemt het thuis op tegen Getafe.

Sevilla, dat voorlopig derde staat, maakt ook nog kans in de spannende titelstrijd in La Liga. De ploeg van trainer Julen Lopetegui won woensdag door een goal vlak na rust van Youssef En Nesyri met 0-1 bij Levante. Luuk de Jong verving En Nesyri in de 86e minuut, terwijl Karim Rekik op de bank bleef in Valentín Pizarro Gómez in Valencia.

Karim Benzema scoorde namens Real Madrid twee keer tegen Cádiz. Karim Benzema scoorde namens Real Madrid twee keer tegen Cádiz. Foto: ANP