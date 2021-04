AC Milan heeft woensdag zonder Zlatan Ibrahimovic een dure thuisnederlaag geleden. De nummer twee verloor met 2-1 van middenmoter Sassuolo, waardoor de landstitel uit zicht is en plaatsing voor de Champions League een flinke opgave wordt. In La Liga deed Sevilla juist goede zaken in de strijd om de titel.

Stadgenoot Internazionale speelt woensdagavond uit tegen laagvlieger Spezia. Bij een zege komt de koploper op een marge van twaalf punten op AC Milan, met nog zes speelronden te gaan.

Nummer drie Atalanta kan Milan donderdag voorbij gaan, maar dan moet de club uit Bergamo winnen bij AS Roma. En dan staan Napoli en Juventus ook nog in de buurt. De nummer één tot en met vier van de Serie A plaatst zich voor de Champions League.

Begin 2021 was Milan nog koploper leek de club op weg naar het eerste kampioenschap sinds 2011. De laatste keer dat inter de titel pakte was in 2010.

Milan begon woensdag wel goed tegen Sassuolo. Hakan Çalhanoglu opende namens de thuisclub de score na een halfuur met een fraai schot in de verre hoek. Giacomo Raspadori zorgde in het laatste kwartier voor een verrassende wending door twee keer te scoren.

Ibrahimovic, goed voor vijftien treffers in zeventien competitieduels, ontbrak bij AC Milan omdat hij niet fit was.

Top 6 Serie A 1. Internazionale 31-75 (+42)

2. AC Milan 32-66 (+22)

3. Atalanta 31-64 (+34)

4. Juventus 31-62 (+33)

5. Napoli 31-60 (+31)

6. Lazio 30-58 (+10)

Teleurstelling bij AC Milan-keeper Gianluigi Donnarumma. Teleurstelling bij AC Milan-keeper Gianluigi Donnarumma. Foto: Pro Shots

Luuk de Jong valt in bij winnend Sevilla

In Spanje behield Sevilla een klein kans op de landstitel. De ploeg van trainer Julen Lopetegui won door een goal vlak na rust van Youssef En-Nesyri met 0-1 bij Levante. Luuk de Jong verving En-Nesyri in de 86e minuut, terwijl Karim Rekik bleef op de bank in Valentín Pizarro Gómez in Valencia.

Door de zege klom Sevilla over FC Barcelona heen naar de derde plaats. De ploeg uit Zuid-Spanje heeft nu evenveel punten als Real Madrid, dat woensdagavond laat bij Cadiz aantreedt. Koploper Atlético Madrid, dat drie punten meer heeft dan de twee achtervolgers, komt donderdag op eigen veld uit tegen degradatiekandidaat Huesca.

Barcelona heeft als nummer vier nu twee punten minder dan Sevilla, maar ook twee wedstrijden minder gespeeld. De ploeg van trainer Ronald Koeman speelt donderdag thuis tegen Getafe.

Top 4 La Liga 1. Atlético Madrid 31-70 (+37)

2. Real Madrid 31-67 (+29)

3. Sevilla 32-67 (+22)

4. FC Barcelona 30-65 (+43)