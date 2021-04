Memphis Depay is er met Olympique Lyon niet in geslaagd om zich te plaatsen voor de halve finales van de Coupe de France door een 0-2-nederlaag tegen AS Monaco. Paris Saint-Germain overleefde wel de kwartfinales door een 5-0-zege op Angers.

Lyon kwam vlak na rust met tien man te staan door een rode kaart voor (twee keer geel) voor Sinaly Diomande, waarna Monaco keihard toesloeg via doelpunten van Wissam Ben Yedder (strafschop) en Kevin Volland.

Memphis werd twintig minuten voor tijd bij een 0-2-stand gewisseld. Hij wacht nog altijd op zijn eerste prijs met Lyon, waar hij sinds 2017 speelt en over een aflopend contract beschikt. Lyon maakt nog wel kans op de titel in de Ligue 1.

Bij PSG was Mauro Icardi met een hattrick de grote man. Hij zorgde voor de 1-0, 4-0 en 5-0. Vincent Manceau (2-0, eigen goal) en Neymar (3-0) maakten de overige doelpunten. Mitchel Bakker had een basisplaats bij de thuisclub.

De ploeg van de nieuwe trainer Mauricio Pochettino is dit seizoen nog in de race voor drie prijzen. Ze strijden samen met Lyon, Monaco en Lille OSC om de landstitel en zijn ook nog actief in de Champions League.

Dinsdag bereikten Montpellier en vierdedivisionist Rumilly Vallières al de halve finales van de Coupe de France, dat na het stoppen vorig seizoen van de Coupe de la Ligue wegens een gebrek aan televisie-aandacht nog het enige bekertoernooi in Frankrijk is.