Erik ten Hag noemt de plannen voor een nieuwe Super League "rampzalig". De Ajax-trainer sprak de afgelopen dagen met de directie over de ontwikkelingen, maar niet met zijn selectie, die zich voorbereidt op de thuiswedstrijd van donderdag tegen FC Utrecht.

"Ik ben voor innovatie", zei Ten Hag woensdag bij een persmoment in de Johan Cruijff ArenA. "En daar wil ik altijd naar luisteren. Maar het ging hier om een gesloten competitie waarin een paar clubs bepalen wie mee mogen doen. Andere clubs werden uitgesloten. Solidariteit was ver te zoeken. Twaalf clubs wilden alles bepalen. De rest mocht blij zijn als ze bij die andere acht ploegen horen."

Directeur Edwin van der Sar liet maandagavond al weten dat Ajax teleurgesteld was in de initiatiefnemers van een nieuwe Super League. Ajax steunt de nieuwe opzet van de Champions League die in 2024 van start gaat.

"Voor mijn spelers was de Super League maandag geen thema", vertelde Ten Hag. "Zij zaten nog in de euforie van de gewonnen KNVB Beker-finale tegen Vitesse."

'Dan zijn we goed bezig'

Inmiddels zijn de Super League-plannen terzijde geschoven, nadat spelers, trainers en de UEFA er schande van spraken en supporters in opstand kwamen. Dinsdagavond trokken de zes Premier League-clubs (Manchester United, Manchester City, Liverpool, Chelsea, Arsenal en Tottenham Hotspur) zich terug.

Naast de zes Engelse clubs namen FC Barcelona, Real Madrid, Atlético Madrid, Internazionale, AC Milan en Juventus het initiatief voor de Super League.

Ten Hag zei niet te weten of Ajax, net als Porto, gevraagd is. "Op basis van onze prestaties in de laatste jaren maar zeker in de tijd van Johan Cruijff zou dat misschien terecht zijn", stelde Ten Hag die zijn collega Josep Guardiola van Manchester City zich hoorde afvragen waarom Ajax niet bij het selecte rijtje clubs zat. "Als zo'n groot trainer dat zegt, dan is dat wel een compliment. Dan zijn we goed bezig."

'Anders schieten we onszelf in de voet'

Overigens beschikt Ten Hag donderdag in de Eredivisie-wedstrijd tegen FC Utrecht over een nagenoeg fitte selectie. Alleen de geblesseerde Daley Blind en André Onana (dopingschorsing) zijn er niet bij.

Als Ajax wint in de ArenA kan het zondag thuis tegen AZ voor de 35e keer landskampioen worden, maar Ten Hag benadrukte dat het treffen met FC Utrecht geen tussendoortje is. "Want dan schieten we onszelf in de voet. FC Utrecht heeft na de winterstop denk ik op Ajax en AZ na de meeste punten gehaald."

Ajax tegen FC Utrecht begint donderdag om 18.45 uur in de ArenA en staat onder leiding van scheidsrechter Allard Lindhout.