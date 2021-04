Technisch directeur Paolo Maldini van AC Milan heeft woensdag een bijzondere ontboezeming gedaan wat betreft de Super League. De clubicoon was tot aan de aankondiging van het veelbesproken toernooi niet op de hoogte van de plannen van Milan om mee te doen.

Twaalf Europese topclubs maakten in de nacht van zondag op maandag bekend hun intrede te doen in de Super League. Dat leidde tot een storm van kritiek van de fans en dreigementen van de FIFA en de UEFA, waarna bijna alle ploegen, waaronder Milan, zich dinsdag en woensdag terugtrokken.

"Ik wil duidelijk maken dat ik niet betrokken ben geweest bij de gesprekken over de Super League", zei Maldini tegen Sky Sport Italia. 'Ik kwam er zondagavond achter, toen de verklaring van de clubs naar buiten kwam. Verder wist ik helemaal niets."

"Dit is overduidelijk besloten door mensen op hogere posities. Ik voelde me een beetje verward. Maar dat wil niet zeggen dat ik niet de verantwoordelijkheid moet nemen: ik wil mijn excuses aanbieden aan de fans. Niet alleen aan die van AC Milan, maar aan alle voetbalfans. Zij voelen zich verraden."

'Natuurlijk weet ik dat inkomsten belangrijk zijn'

In de Super League moesten twintig clubs gaan meedoen, waaronder de oprichters, die jaarlijks verzekerd waren van deelname. De twaalf clubs wilden met meer wedstrijden tussen topteams veel hogere inkomsten genereren dan ze nu met de Champions League doen.

"Natuurlijk weet ik als directeur van een grote club in 2021 dat inkomsten belangrijk zijn, maar we moeten ons nu afvragen hoe we hiervan kunnen leren. We kunnen niet voorbijgaan aan de waarden van de sport en het belonen van prestaties. Daar zijn dromen van gemaakt", besloot Maldini.

Van de twaalf clubs hebben alleen Juventus, Real Madrid en FC Barcelona zich nog niet uitgesproken tegen de Super League. De initiatiefnemers gaan de vorm van de Super League heroverwegen, maar zijn nog niet van plan de nieuwe competitie op te geven.