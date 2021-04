Voor het eerst in de historie gaan twee Nederlandse scheidsrechters op een EK fluiten. De UEFA heeft Björn Kuipers en Danny Makkelie woensdag aangesteld als arbiter voor het EK van komende zomer.

Voor Kuipers wordt het zijn derde EK, terwijl Makkelie debuteert. Op de lijst van de UEFA staan achttien arbiters en Nederland is een van de vijf landen met twee scheidsrechters. De andere landen met twee arbiters zijn Duitsland, Roemenië, Spanje en Engeland. Stéphanie Frappart is als eerste vrouw ooit aangewezen als vierde official op een EK.

Makkelie maakt als scheidsrechter zijn EK-debuut. Op de EK's van 2012 en 2016 en de WK's van 2014 en 2018 was Kuipers de enige Nederlandse afgevaardigde. In 2010 was er geen enkele Nederlandse scheidsrechter actief op het WK.

Voor de 48-jarige Kuipers wordt het komende EK zijn laatste grote toernooi. Hij zou eigenlijk vorig jaar na het EK een punt zetten achter zijn lange carrière, maar door het uitstellen van het toernooi vanwege de coronapandemie besloot hij een jaar langer door te gaan.

Kuipers zou graag willen afsluiten met de eindstrijd van het EK, nadat hij door de halvefinaleplaats van Oranje op het WK in 2014 de finale was misgelopen. Bij het WK van drie jaar geleden was Kuipers vierde official bij de finale.

Assistent van Makkelie vervangen na fout

De 38-jarige Makkelie was ook al actief op het WK van 2018, maar louter als VAR. De voormalige politieagent floot met onder meer de Europa League-finale van 2020 tussen Internazionale en Sevilla wel al de nodige grote internationale wedstrijden.

Zowel Kuipers als Makkelie wordt op het EK bijgestaan door de vaste assistenten. Bij Kuipers zijn dat Sander van Roekel en Erwin Zeinstra en Makkelie krijgt hulp van Hessel Steegstra en Jan de Vries. De Vries nam onlangs de plek in van Kevin Diks, die vorige maand de fout inging bij het WK-kwalificatieduel tussen Servië en Portugal. Hij zag niet dat een inzet van Cristiano Ronaldo over de doellijn ging.

Het EK begint op 11 juni met de wedstrijd tussen Turkije en Italië. Het is nog niet bekend welke scheidsrechters welke duels fluiten.