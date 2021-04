Voor het eerst in de historie gaan twee Nederlandse scheidsrechters fluiten op een EK. De UEFA heeft Björn Kuipers en Danny Makkelie woensdag aangesteld als arbiter voor het EK van komende zomer.

Voor Kuipers wordt het zijn derde EK, terwijl Makkelie debuteert. Op de lijst van de UEFA staan achttien arbiters en Nederland is een van de vier landen met twee scheidsrechters. De andere landen met twee arbiters zijn Duitsland, Roemenië en Engeland.

Het is voor het eerst dat er twee Nederlandse scheidsrechters actief zullen zijn op een groot toernooi. Op het EK 2012, WK 2014, EK 2016 en WK 2018 was Kuipers de enige Nederlandse afgevaardigde. In 2010 was er geen enkele Nederlandse scheidsrechter op het WK.

Voor de 48-jarige Kuipers wordt het zijn laatste grote toernooi. Hij zou eigenlijk vorig jaar na het EK een punt zetten achter zijn lange carrière, maar door het uitstellen van het toernooi vanwege de coronapandemie besloot hij een jaar langer door te gaan.