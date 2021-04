Marcel Brands is ook de komende drie seizoenen technisch directeur van Everton. De club verlengde zijn aflopende contract woensdag tot de zomer van 2024.

"Everton is een heel speciale club, met heldere en uitdagende ambities. We boeken progressie en ik geloof dat alles aanwezig is om succesvol te zijn", zegt Brands op de website van Everton.

De club uit Liverpool bezet momenteel de achtste plaats in de Premier League. de 59-jarige Brands maakte in 2018 de overstap van PSV naar Everton.

"Ik ben dolgelukkig dat ik mijn werk samen met mijn ondersteunende en ambitieuze collega's kan voortzetten. Met dank aan ons bestuur, de getalenteerde manager (Carlo Ancelotti, red.) en de voorzitter staan we er heel goed voor met het oog op de toekomst", vindt Brands.

De oud-middenvelder van onder meer RKC Waalwijk, NAC Breda en Feyenoord is al ruim twintig jaar actief als directeur. Brands begon bij RKC en kwam via AZ bij PSV terecht.

"Er is geen enkele twijfel geweest dat Marcel en ik een nieuw contract overeen zouden komen", zegt Everton-voorzitter Bill Kenwright. "Hij doet zijn werk geweldig en heeft een uitstekende verstandhouding met Carlo Ancelotti, onze CEO Denise Barrett-Baxendale en mijzelf."

"Het was voor de club belangrijk om de structuur en stabiliteit vast te leggen voor de komende jaren", kijkt Kenwright vooruit op de verlengde samenwerking.