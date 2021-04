Juventus heeft woensdag in een verklaring erkend dat er geen draagvlak meer is voor de Super League, maar de 'Oude Dame' vindt wel dat er een andere oplossing moet komen. Ook AC Milan en Internazionale benadrukken dat er iets aan het huidige voetbalsysteem moet veranderen.

"We zijn op de hoogte van het verzoek van diverse clubs om uit het project te stappen, al zijn die procedures nog niet definitief afgerond", schrijft Juventus in een verklaring, waarin de regerend kampioen van Italië zich niet daadwerkelijk terugtrekt.

"Wij blijven overtuigd van de sportieve en financiële mogelijkheden van de Super League, maar op dit moment zijn de mogelijkheden te beperkt om dit door te zetten. We blijven ons inzetten om voor onze club en de hele voetbalwereld een oplossing voor de lange termijn te zoeken."

Juventus-voorzitter Andrea Agnelli zei woensdagochtend al tegen persbureau Reuters dat hij geen toekomst meer ziet voor de Super League, nadat de zes Premier League-clubs (Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Manchester United en Tottenham Hotspur) zich dinsdagavond onder zware druk hadden teruggetrokken. Woensdag volgden Atlético Madrid, Internazionale en AC Milan, al vinden de clubs uit Milaan net als 'Juve' dat het huidige voetbalklimaat aan een nieuwe impuls toe is.

"We hadden de intentie om de fans in de hele wereld de best denkbare Europese competitie te geven. Verandering is niet altijd makkelijk, maar is wel noodzakelijk voor het voetbal", schrijft AC Milan in een verklaring. "Desondanks zijn de zorgen van de supporters heel duidelijk geworden en wij moeten daar als club naar luisteren. We blijven hard werken voor een duurzaam voetbalmodel."

Internazionale wil ook veranderingen in huidig voetbalsysteem

Internazionale sluit zich aan bij de wens van competitiegenoten Juventus en AC Milan. "We blijven er alles aan doen om de voetbalindustrie te verbeteren, want ook deze wereld heeft baat bij continue veranderingen om de competities voor alle fans in de wereld interessant te houden."

In Engeland is de tendens duidelijk anders. Supporters waren woedend over de plannen voor de Super League en gingen deze week de straat op om te protesteren. De eigenaren van Arsenal en Liverpool gingen zelfs door het stof toen de clubs bekendmaakten dat ze niet langer aan het project verbonden willen zijn.

Atlético Madrid meldde woensdag in een verklaring dat "de omstandigheden de aanleiding waren om ons bij dit project aan te sluiten inmiddels niet meer bestaan". "De selectie en coach hebben hun tevredenheid getoond over onze beslissing", aldus het bestuur van de Spaanse club.

Alleen Real Madrid en FC Barcelona hebben nog niet officieel van zich laten horen. Real-voorzitter Florentino Pérez is voorzitter van de beoogde Super League en zei maandagavond nog dat de nieuwe competitie "het voetbal moet redden".