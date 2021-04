Ronald Koeman had woensdag weinig zin om vragen te beantwoorden over de Super League. De trainer van FC Barcelona haalde wel uit naar de UEFA vanwege het drukke speelschema.

Barcelona is samen met Real Madrid en Juventus de enige club die zich nog niet heeft teruggetrokken voor de Super League. De Catalanen hebben hun schuldenlast door de coronacrisis zien oplopen tot ruim 1 miljard euro en hopen in de nieuwe competitie veel meer inkomsten te genereren.

"Ik heb gisteren met de voorzitter gesproken", zei Koeman op een persconferentie. Hij legde mij het standpunt van de club uit, maar sindsdien is er veel veranderd. Er zijn veel clubs weggevallen en het is het beste om nu niet veel te zeggen."

"Wat ik het liefst wil, is wat het beste is voor Barcelona. Ik ben niet de woordvoerder van de club. Dat is de president. Het is mijn taak om me voor te bereiden op de eerstvolgende wedstrijd. Laten we het daar dus over gaan hebben. Niemand weet wat er zal gebeuren met de Super League."

Koeman liet zich nog wel ontvallen achter een tweet van verdediger Gerard Piqué te staan. Daarin stond: "Voetbal is voor de fans. Vandaag meer dan ooit."

De zes Engelse clubs Manchester City, Manchester United, Liverpool, Arsenal, Chelsea en Tottenham Hotspur stapten dinsdagavond laat, onder grote druk van de fans, FIFA, UEFA en nationale bonden, al uit de Super League. Woensdag volgden Atlético Madrid, Internazionale en Juventus.

'Het gaat de UEFA alleen maar om geld'

Koeman was in tegenstelling tot over de Super League wel een stuk uitgesprokener over de UEFA. Hij baalt van de overvolle voetbalkalender en vindt dat de Europese voetbalbond de spelers niet genoeg in bescherming neemt.

"Het is ongelofelijk hoeveel wedstrijden we moeten spelen. Iedereen heeft het over een Super League of een nieuwe opzet van de Champions League. UEFA praat wel veel, maar ze luisteren niet naar de trainers of de spelers. Het gaat ze alleen maar om het geld."

"Morgen spelen we om tien uur 's avonds... Dat kan niet goed zijn voor de spelers, terwijl het welzijn van de spelers het belangrijkste moet zijn. Het is normaal om over de toekomst van het voetbal na te denken, maar ze moeten eerst onze spelers in bescherming nemen."

Barcelona neemt het donderdag in eigen huis op tegen Getafe in La Liga. Koeman denkt niet dat de Super League-perikelen zijn spelers zullen afleiden. "Nee, de spelers willen graag prijzen winnen, ik weet zeker dat ze zich goed concentreren op hun taak. Ik heb vertrouwen in de wedstrijd van morgen."

'Barca', dat vorige week met de Copa del Rey de eerste prijs pakte onder leiding van Koeman, heeft het kampioenschap in eigen hand. De ploeg staat op de derde plaats met vijf punten achterstand op koploper Atlético Madrid, maar heeft wel een duel minder gespeeld.

