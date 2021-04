Bondscoach Sarina Wiegman is blij met de loting van de Oranjevrouwen voor de groepsfase van de Olympische Spelen van komende zomer in Tokio, al benadrukt ze dat haar ploeg voor een flinke uitdaging staat. Nederland werd woensdag in groep F gekoppeld aan Brazilië, China en Zambia.

"Ik vind dit een hartstikke leuke loting", zegt Wiegman in een eerste reactie. "Het zijn landen van verschillende continenten. We moeten aan de bak tegen verschillende speelstijlen."

Brazilië, dat zevende staat op de FIFA-ranking, is op papier de sterkste tegenstander van Oranje. Het Zuid-Amerikaanse land haalde in 2007 de WK-finale en heeft zesvoudig wereldvoetbalster van het jaar Marta (35) als absolute ster. "Marta is een grootheid", zegt Wiegman. "Brazilië heeft een goede ploeg, met snelheid en techniek, maar een aantal spelers is bijna aan het einde van de carrière. De vraag is of zij het nog een keer gaan maken."

China, nummer veertien van de FIFA-ranking, was op het WK van 2015 ook al tegenstander van de Oranjevrouwen in de groepsfase en bezorgde Nederland toen een 1-0-nederlaag. Wiegman was destijds nog assistent-bondscoach. "Ze spelen nog altijd zoals we gewend zijn van Aziatische ploegen: gedisciplineerd en fit. Dat wordt zwaar."

De grote onbekende in de groep is Zambia, de nummer 104 van de FIFA-ranking, waar Nederland het nog nooit tegen opnam. "Ze zullen minder gestructureerd spelen dan China", verwacht Wiegman. "Maar dat maakt ze ook onvoorspelbaar."

Oranjevrouwen spelen niet in Tokio

Als regerend Europees kampioen, vicewereldkampioen en nummer drie van de FIFA-ranking is Nederland aan zijn stand verplicht de groep door te komen, zeker omdat ook de twee beste nummers drie van de in totaal drie groepen doorgaan naar de kwartfinales.

"Als wij het niveau van het EK en het WK halen, dan komen we de poule zeker door", denkt Wiegman, die een eerste plaats niet als hard doel wil stellen. "Maar we willen wel zo hoog mogelijk eindigen, want dan ontloop je de favorieten in de kwartfinales."

Het olympisch voetbaltoernooi voor vrouwen begint op 21 juli, twee dagen voor de openingsceremonie van de Spelen. Nederland speelt dan in het Miyagi Stadium in Rifu tegen Zambia. Ook de wedstrijd tegen Brazilië (24 juli) is in Rifu, waarna de groepsfase op 27 juli in Yokohama wordt afgesloten tegen China.

De Oranjevrouwen zullen daardoor niet in het olympisch dorp in Tokio verblijven. "Dat heeft voor- en nadelen", vindt Wiegman. "Je krijgt minder het TeamNL-gevoel, al is de vraag hoe het in tijden van corona zal zijn in het olympisch dorp. Maar je bent als ploeg wel meer met elkaar. Als we de finale halen, dan spelen we alsnog in Tokio en komen we in het olympisch dorp. Dat is een extra doel."