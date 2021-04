Sc Heerenveen heeft Ferry de Haan woensdag als technisch manager gepresenteerd. De Zuid-Hollander komt na dit seizoen over van Excelsior, waar hij de laatste jaren als algemeen directeur werkzaam was. Hij tekent een contract voor drie jaar in het Abe Lenstra Stadion.

De 48-jarige De Haan is bij Heerenveen de opvolger van Gerry Hamstra, die in maart vanwege "een verschil van inzicht" per direct vertrok bij de Friezen. Hamstra tekende onlangs een driejarig contract bij Ajax als rechterhand van directeur voetbalzaken Marc Overmars.

"Na het vertrek van Gerry hebben we de tijd genomen om een opvolger te vinden", zegt algemeen directeur Cees Roozemond op de site van Heerenveen. "Vrijwel direct kwam Ferry in beeld. Bij Excelsior heeft hij aangetoond dat je met een goed en gedegen plan uitstekend kunt presteren."

Oud-Feyenoorder De Haan zette in 2007 bij Excelsior een punt achter zijn spelersloopbaan, maar bleef bij de Kralingers in verschillende functies actief. Hij begon in 2010 als commercieel directeur en is sinds 2012 als algemeen directeur werkzaam bij de club die nu in de Keuken Kampioen Divisie uitkomt.

Excelsior-directeur Ferry de Haan is volgend seizoen technisch manager bij sc Heerenveen. Excelsior-directeur Ferry de Haan is volgend seizoen technisch manager bij sc Heerenveen. Foto: Pro Shots

'Heb in verleden meerdere kansen laten liggen'

De Haan, die in totaal 21 jaar bij Excelsior doorbracht, was de laatste jaren bij de Rotterdammers ook verantwoordelijk voor het spelersbeleid. "Het is een heel moeilijke beslissing geweest voor mij om deze stap te zetten", zegt de oud-verdediger over zijn vertrek naar Heerenveen.

"Deze kans kwam voorbij en gezien mijn eigen ambities en mijn vertrouwen in de organisatie die ik achterlaat, vind ik dat ik die moet maar ook kán pakken. In de afgelopen jaren zijn er meerdere kansen voorbijgekomen. Toen heb ik dat om uiteenlopende redenen niet gedaan."

Heerenveen maakt een wisselvallig seizoen door en staat momenteel op de tiende plek in de Eredivisie. De Friezen hervatten de competitie zaterdag met een thuiswedstrijd tegen PEC Zwolle. Excelsior is de nummer negen van de Keuken Kampioen Divisie.

Bekijk het programma en de stand in de Eredivisie