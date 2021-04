Juventus-voorzitter Andrea Agnelli ziet geen toekomst meer in de Europese Super League. De Italiaan is een van de vice-voorzitters en initiatiefnemers van de omstreden competitie.

De uitspraak van Agnelli komt een dag nadat de zes Engelse clubs zich terugtrokken voor de Super League. Ook Internazionale liet daarop al weten het de nieuwe competitie "niet langer interessant" vindt.

"Om open en eerlijk te zijn: nee, de competitie kan zonder die clubs niet meer doorgaan", reageerde Agnelli tegenover persbureau Reuters op het terugtrekken van de Engelse teams.

Juventus was een van de grondleggers van het project, waar verder ook AC Milan, Real Madrid, FC Barcelona en Atlético Madrid aan zouden deelnemen.

De plannen voor de elitecompetitie werden zondagavond gepresenteerd en leidden direct tot een storm van kritiek. In de Super League moesten twintig clubs gaan deelnemen, waaronder de oprichters, die jaarlijks verzekerd waren van deelname.

Plan voor Super League leidde tot heftige reacties

De twaalf clubs wilden met meer wedstrijden tussen topteams grotere inkomsten genereren dan ze nu met de Champions League doen. Aanleiding voor het plan was de coronacrisis, veel clubs verkeren in financiële problemen door de wedstrijden in lege stadions.

De FIFA, UEFA en nationale bonden reageerden de afgelopen dagen furieus op het plan. Gedreigd werd om de twaalf clubs uit de nationale competities en de Champions League te zetten. Ook zouden spelers van Super League-clubs niet langer voor nationale ploegen mogen uitkomen.

Ook veel fans maakten duidelijk dat ze niet blij waren met de plannen. Onder druk van de bonden en de supporters lieten de Engelse clubs dinsdagavond weten af te zien van deelname.