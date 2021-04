Juventus-voorzitter Andrea Agnelli ziet geen toekomst meer voor de Europese Super League, waarvan hij een van de initiatiefnemers is. Kort na die mededeling trok ook Atlético Madrid zich woensdag terug.

Het nieuws in het kort Twaalf clubs kondigden zondag de Super League aan.

Het ging om een gesloten competitie met alleen de clubs met de hoogste marktwaarde.

Het doel was om een nog grotere (financiële) markt met 10 miljard euro omzet te creëren.

De rest van de voetbalwereld reageerde woedend en de fans ook.

Daarop trokken de zes Engelse deelnemers zich dinsdagavond terug.

Nu zegt ook initiator Andrea Agnelli van Juventus dat het in principe einde verhaal is.

Agnelli deed zijn uitspraak een dag nadat de zes Engelse clubs (Liverpool, Manchester United, Arsenal, Tottenham Hotspur, Chelsea en Manchester City) zich hadden teruggetrokken uit de Super League. Internazionale liet daarop weten de nieuwe competitie "niet langer interessant" te vinden.

"Om open en eerlijk te zijn: nee, de competitie kan duidelijk niet meer doorgaan", zei Agnelli woensdag tegen persbureau Reuters over het terugtrekken van de Engelse clubs.

De voorzitter van Juventus stelt dat de Super League de mooiste competitie ter wereld had kunnen worden. "Ik blijf overtuigd van de schoonheid van dit project. Maar ik moet toegeven dat het project nu niet meer loopt", aldus Agnelli, die geen spijt heeft van de poging om los te breken van de bestaande voetbalstructuur.

Agnelli benadrukt dat verandering van het Europese topvoetbal in zijn ogen noodzakelijk is. De door de UEFA aangekondigde uitbreiding van de Champions League van 32 naar 36 clubs per 2024 vinden deze clubs niet voldoende.

Atlético meldt woensdag in een verklaring dat "de omstandigheden de aanleiding waren om ons bij dit project aan te sluiten inmiddels niet meer bestaan". "De selectie en coach hebben hun tevredenheid getoond over onze beslissing", aldus het bestuur van de Spaanse club.

Van de twaalf grondleggers van het project hebben alleen AC Milan, Real Madrid en FC Barcelona nog niet officieel laten weten met de Super League te stoppen.

Plan voor Super League leidde tot heftige reacties

De plannen voor de elitecompetitie werden zondagavond gepresenteerd en leidden direct tot een storm van kritiek. In de Super League moesten twintig clubs gaan meedoen, waaronder de oprichters, die jaarlijks verzekerd waren van deelname.

De twaalf clubs wilden met meer wedstrijden tussen topteams veel hogere inkomsten genereren dan ze nu met de Champions League doen. Het ging naar schatting om een bedrag van 10 miljard euro. De aanleiding om het plan nu te lanceren was volgens de initiatiefnemers de coronacrisis, maar ze werkten ook voor die tijd al aan de Super League. Veel clubs verkeren in financiële problemen doordat er vanwege de pandemie geen publiek bij de wedstrijden mag zijn.

De FIFA, de UEFA en de nationale bonden reageerden in de afgelopen dagen furieus op het plan. De UEFA dreigde de twaalf clubs uit de nationale competities en de Champions League te zetten. Ook zouden spelers van Super League-clubs niet langer voor nationale ploegen mogen uitkomen.

Tevens maakten veel fans duidelijk dat ze niet blij waren met de plannen. Onder druk van de bonden en de supporters lieten de Engelse clubs dinsdagavond weten af te zien van deelname.

Arsenal en Liverpool gingen woensdag diep door het stof en boden hun excuses aan voor hun deelname.