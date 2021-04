De afscheidsdienst van PSV-icoon Willy van der Kuijlen vindt zaterdag in het Philips Stadion plaats. Alleen een beperkt aantal genodigden is welkom, maar supporters kunnen vanaf 12.00 uur online meekijken.

Van der Kuijlen overleed maandagochtend op 74-jarige leeftijd. De geboren Brabander, een van de beste Nederlandse voetballers ooit en topscorer aller tijden in de Eredivisie, leed al enige tijd aan de ziekte van Alzheimer.

Tussen 1964 en 1981 speelde Van der Kuijlen 528 competitiewedstrijden voor PSV en scoorde hij liefst 308 keer. 'Skiete Willy' was in het seizoen 1981/1982 ook drie keer trefzeker voor MVV en is met 311 doelpunten topscorer aller tijden in de Eredivisie.

Na zijn carrière was Van der Kuijlen in verschillende functies werkzaam bij PSV, waaronder assistent-trainer en scout. 'Mister PSV' bleef altijd bij de club betrokken en was als traditie jarenlang aanwezig bij de presentatie van nieuwe spelers, die hun eerste shirt uit handen van de clubicoon kregen.

Hoewel fans niet bij de afscheidsdienst aanwezig kunnen zijn, biedt PSV ze wel de mogelijkheid om een laatste eerbetoon te brengen. In het stadion is een looproute uitgezet waar relikwieën of bloemen kunnen worden gelegd.

Ook is er een mogelijkheid om een condoleanceregister te tekenen. PSV meldt dat supporters, spelers en het bestuur de komende dagen "op passende wijze" afscheid zullen nemen van Van der Kuijlen met meerdere vormen van een eerbetoon.