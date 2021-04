De Oranjevrouwen nemen het komende zomer in de groepsfase van de Olympische Spelen in Tokio op tegen Brazilië, China en Zambia, zo heeft de loting in het Zwitserse Zürich woensdag uitgewezen.

Nederland doet voor de eerste keer mee aan de Olympische Spelen en is ingedeeld in groep F. Brazilië is als nummer zeven van de wereld op papier de zwaarste tegenstander voor de ploeg van bondscoach Sarina Wiegman.

De Zuid-Amerikaanse formatie won in 2004 en 2008 zilver op de Olympische Spelen. Zambia debuteert op het belangrijkste sportevenement ter wereld en bezet slechts de 104 plek op de wereldranglijst. China is de mondiale nummer 14.

Groep E bestaat uit Japan, Canada, Engeland - waar Wiegman na de Spelen bondscoach wordt - en Chili. Groep G wordt gevormd door regerend wereldkampioen Verenigde Staten, Zweden, Australië en Nieuw-Zeeland.

Slechts vier van twaalf landen stranden in groepsfase

De nummer één en twee van elke groep gaan door naar de kwartfinales, plus de twee beste nummers drie. In de groepsfase worden dus maar vier van de in totaal twaalf landen uitgeschakeld.

Regerend olympisch kampioen Duitsland, de nummer twee van de wereldranglijst, wist zich niet voor Tokio te plaatsen. De Oranjevrouwen kwalificeerden zich voor de Spelen door in 2019 de WK-finale te halen, die werd verloren van de VS.

De start van het olympisch voetbaltoernooi voor vrouwen is op 21 juli, twee dagen voor de openingsceremonie van de Spelen. De finale is op 6 augustus in het Japan National Stadium in Tokio.