De spelersgroep van Schalke 04 is in de nacht van dinsdag op woensdag aangevallen door een groep supporters. De ploeg uit Gelsenkirchen degradeerde door een 1-0-nederlaag tegen Arminia Bielefeld na 33 jaar uit de Bundesliga.

De fans gooiden met vuurwerk en eieren en twee spelers zouden zijn geschopt. Dat gebeurde toen de spelersbus terugkeerde bij het stadion in Gelsenkirchen, waar de boze fans stonden te wachten.

"Frustratie en woede over onze degradatie naar de 2. Bundesliga zijn begrijpelijk. Maar de club zal nooit accepteren dat de fysieke integriteit van spelers en medewerkers in gevaar wordt gebracht", schrijft Schalke woensdag op zijn website.

"En dat is wel precies wat er vannacht gebeurd is. De club veroordeelt het gedrag van deze individuen krachtig. We staan pal voor onze medewerkers."

Spelers op de vlucht voor supporters

In video's op sociale media is te zien dat spelers op de vlucht slaan als er met vuurwerk naar ze wordt gegooid. De politie kon tussenbeide komen, maar verrichtte geen arrestaties.

Voor zover bekend is er niemand gewond geraakt. Schalke, waarbij Klaas-Jan Huntelaar onder contract staat, meldt dat er een onderzoek naar het incident is gestart. "We zullen hier verder niets over communiceren totdat de situatie opgehelderd is."