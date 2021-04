Prominenten in de voetbalwereld hebben positief gereageerd op het besluit van meerdere clubs om afstand te doen van hun plek in de Super League. Vanwege massale kritiek van met name fans trokken Manchester City, Manchester United, Arsenal, Tottenham Hotspur, Chelsea en Liverpool zich dinsdag terug. Woensdag volgden Internazionale en Atlético Madrid dat voorbeeld.

"We zijn blij dat clubs zich hebben teruggetrokken, want de plannen voor de Super League bedreigden de hele voetbalpiramide", zegt de Engelse voetbalbond. "De voetbalwereld is unaniem tegen een gesloten competitie. Dit had verdeeldheid kunnen zaaien, maar uiteindelijk heeft het ons verenigd."

Ook Boris Johnson is positief gestemd nu de Premier League-clubs van gedachten zijn veranderd. "Dit is de juiste keuze voor de voetbalfans, de clubs en de Britse bevolking. We moeten doorgaan met het beschermen van onze waardevolle nationale sport", aldus de Britse premier.

Johnson was een van de eersten die zich stevig uitspraken tegen de controversiële Super League, die in de nacht van zondag op maandag werd aangekondigd. Maandag zei hij dat de Super League "zeer schadelijk is en het nationale voetbal in het hart raakt".

Door de uittocht van de Premier League-clubs bleven nog maar zes van de twaalf oprichters over. Woensdag stapten ook Atlético Madrid en Internazionale uit het project. Juventus-voorzitter Andrea Agnelli, een van de initiators, liet al weten dat hij geen toekomst meer voor de Super League ziet. Het is dus een kwestie van tijd voordat de rest zich ook terugtrekt.

UEFA-voorzitter Ceferin is lovend, Wenger zag het al aankomen

Manchester City was van de zes Engelse grootmachten de eerste die zich terugtrok. De 'Citizens' konden al rekenen op complimenten van UEFA-voorzitter Aleksander Ceferin, die eerder deze week geen goed woord overhad voor de Super League-clubs. De Sloveen is verheugd dat nu alle Engelse ploegen tot inkeer zijn gekomen.

"Ik zei dinsdag dat het bewonderenswaardig is om een ​​fout toe te geven en deze clubs hebben een grote fout gemaakt", aldus Ceferin in een verklaring. "Maar ze zijn nu weer terug en ik weet dat ze veel te bieden hebben. Niet alleen voor onze competities, maar voor het hele Europese voetbal. Het belangrijkste is nu dat we de eenheid herstellen en samen verdergaan."

Manchester United-icoon en analist Rio Ferdinand is met name opgelucht en nog altijd boos. "Teams komen eindelijk bij hun zinnen en vertrekken uit de Super League. Voetbal is en zal altijd van de fans blijven, maar aan de supporters werd helemaal niet gedacht. Een schande."

Arsène Wenger, voormalig Arsenal-manager en nu werkzaam als chef voetbalontwikkeling bij de FIFA, is niet verrast dat het elitetoernooi niet van de grond komt. "Vanaf het eerste moment had ik er al mijn twijfels over. De Super League negeert de basisprincipes van een competitie en dat is dodelijk voor de nationale competities. Fans accepteren dit niet en dat is hun goed recht."