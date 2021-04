De spelers en staf van Schalke 04 zijn in zak en as nu degradatie uit de Bundesliga een feit is. De ploeg uit Gelsenkirchen verloor dinsdag met 1-0 van Arminia Bielefeld en moet voor het eerst in 33 jaar op het tweede niveau uitkomen.

"Dit is een heel pijnlijk moment voor alle Schalke-supporters en de medewerkers die elke dag hun ziel en zaligheid in de club leggen. Ons lot is eerder dit seizoen al bezegeld, maar we zijn ongelooflijk teleurgesteld doordat degradatie nu een voldongen feit is", zei trainer Dimitrios Grammozis na de wedstrijd in Bielefeld.

Fabian Klos opende vlak na rust de score voor de thuisploeg en miste tien minuten voor tijd nog een strafschop. Schalke 04, dat de laatste twintig minuten met een man minder speelde door een rode kaart van Malick Thiaw, wist geen punt uit het vuur te slepen en kan zich dus niet meer aan een laatste strohalm vastklampen.

De historische degradatie komt niet als een verrassing, want Schalke 04 boekte dit seizoen slechts twee overwinningen in de Bundesliga. De UEFA Cup-winnaar van 1997 en de halvefinalist in de Champions League van 2011 kreeg in de eerste dertig competitieduels liefst 76 doelpunten tegen en versleet dit seizoen vijf trainers.

Een uitslag die de geschiedenisboeken ingaat: Schalke 04 verloor met 1-0 bij Arminia Bielefeld en is officieel naar de Bundesliga gedegradeerd. Foto: Pro Shots

'We moeten een zo sterk mogelijk team samenstellen'

Door de nederlaag tegen concurrent Arminia Bielefeld is de achterstand van hekkensluiter Schalke 04 op de veilige zestiende positie onoverbrugbaar geworden. Met nog vier wedstrijden te spelen, heeft de ploeg van Klaas-Jan Huntelaar namelijk dertien punten minder dan Hertha BSC.

"We moeten het seizoen nu op een acceptabele manier afsluiten", vindt Grammozis. "Tegenstanders zullen de punten niet cadeau krijgen en we zullen ons goed op hen voorbereiden, zodat we de club met trots kunnen blijven vertegenwoordigen."

De trainer van Schalke keek ook direct uit naar volgend seizoen. Zo gaat het gerucht dat de club hoopt dat de 37-jarige Huntelaar zijn loopbaan met een jaar wil verlengen. "We moeten een team samenstellen dat onze fans weer trots kan maken. Hopelijk kunnen we dan zo snel mogelijk weer naar de Bundesliga promoveren."

