Arsenal heeft dinsdagavond een uitgebreide verklaring naar buiten gebracht nadat het besloot niet langer mee te willen doen aan de Super League. 'The Gunners', een van de zes Premier League-clubs die zich terugtrokken, gaan in een open brief door het stof en bieden de fans excuses aan.

"Het was nooit onze intentie om zo veel paniek te veroorzaken. Toen het aanbod voor de Super League kwam, wilden wij niet achterblijven, om de toekomst van de club te beschermen", schrijft Arsenal in een uitgebreide verklaring op de site.

"De laatste dagen hebben fans van over de hele wereld aangetoond hoe belangrijk de club en het voetbal voor ze is. We hebben naar ze geluisterd en daarom besloten om niet langer mee te doen aan de Super League. We hebben een fout gemaakt en bieden daar onze excuses voor aan."

Naast Arsenal besloten Manchester City, Manchester United, Liverpool, Chelsea en Tottenham Hotspur zich terug te trekken, waardoor slechts de helft van de oprichters (FC Barcelona, Real Madrid, Atlético Madrid, Internazionale, AC Milan en Juventus) nog over is. De uittocht van de Premier League-clubs is het gevolg van de woede bij supporters, die massaal protesteerden tegen het omstreden plan.

"We weten dat het tijd kost om jullie vertrouwen te herwinnen", schrijft Arsenal. "Maar laat ons duidelijk zijn: het besluit om aan de Super League mee te willen doen, is tot stand gekomen door ons verlangen om Arsenal te beschermen. Het systeem moet anders. We zullen samen moeten werken om de toekomst van de sport te waarborgen."

De Amerikaanse Arsenal-eigenaar Stan Kroenke was voorstander van de Super League. De Amerikaanse Arsenal-eigenaar Stan Kroenke was voorstander van de Super League. Foto: Pro Shots

Tottenham Hotspur: 'We betreuren de frustratie'

Arsenal is de enige club die zich in een open brief tot de fans richt, want de meeste Premier League-clubs houden het bij een korte verklaring op de site. Naast het openhartige Arsenal laat ook rivaal Tottenham Hotspur van zich horen, bij monde van voorzitter Daniel Levy.

"We betreuren de woede en de frustratie die is veroorzaakt door het Super League-voorstel. Het leek ons belangrijk dat de club betrokken zou zijn bij de ontwikkeling van een nieuwe structuur die financieel duurzaam is voor de hele voetbalpiramide", aldus Levy.

"We zijn van mening dat we nooit stil mogen staan en dat we competities altijd moeten evolueren, zodat fans van over de hele wereld enthousiast blijven. Hierbij willen we de supporters die hun weloverwogen mening hebben geuit bedanken."

De spelers van Liverpool lieten dinsdagavond, voor het besluit van 'The Reds' om uit de Super League te stappen, in een gezamenlijke verklaring al weten geen voorstander te zijn van de nieuwe competitie. "We vinden het geen goed idee en willen dan ook niet dat er een Super League komt", stond er in een bericht van aanvoerder Jordan Henderson, dat door andere spelers werd gedeeld.

Ook spelers van Manchester City, onder wie Kevin De Bruyne, lieten van zich horen. Het is nog niet bekend wat het afhaken van de Premier League-clubs voor de Super League betekent; de overgebleven oprichters meldden dat ze het hele project willen heroverwegen en hervormen.