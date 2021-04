Arsenal en Liverpool zijn diep door het stof gegaan voor de onrust die ze deze week hebben veroorzaakt. 'The Gunners' en 'The Reds' besloten dinsdagavond, net als de andere vier deelnemende Premier League-clubs, zich uit de Super League terug te trekken.

"Het was nooit onze intentie om zo veel paniek te veroorzaken. Toen het aanbod voor de Super League kwam, wilden wij niet achterblijven, om de toekomst van de club te beschermen", schrijft Arsenal in een open brief op de site.

"De laatste dagen hebben fans van over de hele wereld aangetoond hoe belangrijk de club en het voetbal voor ze is. We hebben naar ze geluisterd en daarom besloten om niet langer mee te doen aan de Super League. We hebben een fout gemaakt en bieden daar onze excuses voor aan."

Naast Arsenal en Liverpool trokken Manchester City, Manchester United, Chelsea en Tottenham Hotspur zich terug, waardoor slechts de helft van de oprichters nog over is. De uittocht van de Premier League-clubs is het gevolg van de woede bij supporters, die massaal protesteerden tegen het omstreden plan.

"We weten dat het tijd kost om jullie vertrouwen te herwinnen", schrijft Arsenal. "Maar laat ons duidelijk zijn: het besluit om aan de Super League mee te willen doen, is tot stand gekomen door ons verlangen om Arsenal te beschermen. Het systeem moet anders. We zullen samen moeten werken om de toekomst van de sport te waarborgen."

38 Woedende Chelsea-fans protesteren massaal tegen Super League

Tottenham Hotspur: 'We betreuren de frustratie'

Arsenal was lang de enige club die door het stof ging, want de meeste Premier League-clubs hielden het dinsdagavond bij een korte verklaring op de site. Liverpool-eigenaar John W. Henry kwam woensdagochtend alsnog met een videoboodschap.

"Ik wil me verontschuldigen bij alle supporters, manager Jürgen Klopp en de spelers voor de onrust die ik in de afgelopen 48 uur heb veroorzaakt. Het team heeft helemaal niks te maken gehad met dit project en ze hebben hier alleen maar last van gehad", zei de steenrijke Amerikaan op het Twitter-kanaal van Liverpool.

"Het spreekt voor zich dat het project nooit stand had gehouden zonder de steun van de fans. Niemand heeft er ooit anders over gedacht. Jullie waren de afgelopen dagen heel duidelijk dat het niet stand kan houden. We hebben jullie gehoord."

De spelers van Liverpool lieten dinsdagavond, voor het besluit van 'The Reds' om uit de Super League te stappen, in een gezamenlijke verklaring al weten geen voorstander te zijn van de nieuwe competitie. "We vinden het geen goed idee en willen dan ook niet dat er een Super League komt", stond er in een bericht van aanvoerder Jordan Henderson, dat door andere spelers werd gedeeld.

Tottenham Hotspur verdedigt zich en maakt geen excuses

Tottenham Hotspur liet bij monde van voorzitter Daniel Levy van zich horen. In tegenstelling tot Arsenal en Liverpool gaan de Londenaren niet diep door het stof, maar benadrukken dat de gedachte achter de Super League niet zo gek is.

"We betreuren de woede en de frustratie die is veroorzaakt door het Super League-voorstel. Het leek ons belangrijk dat de club betrokken zou zijn bij de ontwikkeling van een nieuwe structuur die financieel duurzaam is voor de hele voetbalpiramide", aldus Levy.

"We zijn van mening dat we nooit stil mogen staan en dat we competities altijd moeten evolueren, zodat fans van over de hele wereld enthousiast blijven. Hierbij willen we de supporters die hun weloverwogen mening hebben geuit bedanken."