De initiatiefnemers gaan de vorm van de Super League heroverwegen, maar zijn nog niet van plan om het nieuwe elitetoernooi definitief op te geven. Het omstreden project is verder onder druk komen te staan nadat de zes Engelse deelnemers zich dinsdag terugtrokken.

"Vanwege de nieuwe ontwikkelingen zijn we bepaalde stappen aan het overwegen om het project te hervormen", schrijft de Super League in een verklaring. "Met in ons achterhoofd dat we de fans de best mogelijke ervaring willen bieden en tegelijkertijd in financieel opzicht solidair willen zijn met de rest van de voetbalwereld."

De Super League werd in de nacht van zondag op maandag aangekondigd en staat al vanaf moment één onder druk. Door de storm van kritiek van voetbalbonden, andere clubs en met name de eigen supporters willen Manchester City, Manchester United, Chelsea, Tottenham Hotspur, Arsenal en Liverpool niet langer meedoen.

Van de twaalf oprichters zijn nu alleen nog de Spaanse (FC Barcelona, Atlético Madrid en Real Madrid) en de Italiaanse clubs (Internazionale, AC Milan en Juventus) over en ook een aantal van die teams zou inmiddels overwegen afstand te doen van een plek in de Super League. Toch willen de initiatiefnemers nog niet de stekker uit het controversiële project trekken.

Supporters van Chelsea gingen dinsdag de straat op om te protesteren tegen de nieuwe Super League. Supporters van Chelsea gingen dinsdag de straat op om te protesteren tegen de nieuwe Super League. Foto: ANP

'Ons plan is volledig in lijn met de wet- en regelgeving'

De Super League voelt zich met name juridisch gesteund. Hoewel de UEFA dreigde om de oprichters nog dit seizoen uit de Champions League te zetten en alle spelers van die clubs te verbieden voor hun land uit te komen, bepaalde de rechter dinsdag dat dat voorlopig niet mag.

"Ondanks het vertrek van de Engelse clubs, die onder druk deze beslissing hebben genomen, zijn we ervan overtuigd dat ons voorstel volledig in lijn is met de huidige wet- en regelgeving. Dat heeft de rechter nog maar eens bewezen", staat in de verklaring van de Super League.

"Het voetbalklimaat moet veranderen, want het huidige systeem werkt niet. Met ons plan willen we de sport ontwikkelen en middelen genereren die voor stabiliteit in de hele voetbalpiramide kunnen zorgen, zeker met het oog op de financiële problemen die de coronapandemie met zich mee heeft gebracht."

Voorzitter Florentino Pérez van Real Madrid, ook de voorzitter van de Super League, benadrukte maandagavond al dat het voetbal volgens hem een nieuwe impuls nodig heeft. "Jonge mensen zijn er niet langer in geïnteresseerd en dus moeten we de sport aantrekkelijker maken. Wij doen dit om het voetbal te redden."