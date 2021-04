Bayern München heeft dinsdag een volgende reuzenstap gezet naar de negende titel op rij in de Bundesliga. De koploper won met 2-0 van Bayer Leverkusen en zag naaste achtervolger RB Leipzig met 2-1 verliezen van laagvlieger 1. FC Köln.

Bayern, waar Robert Lewandowski nog altijd ontbrak vanwege een blessure, ging voortvarend van start tegen nummer zes Leverkusen en stond binnen het kwartier al op een 2-0-voorsprong door Eric Maxim Choupo-Moting en Joshua Kimmich.

Leipzig, waar Justin Kluivert inviel, kwam vlak na rust op een 1-0-achterstand door Jonas Hector. De bezoekers maakten na een uur gelijk dankzij Amadou Haidara, maar een minuut later werd het alweer 2-1 via wederom Hector.

Bayern vergrootte de voorsprong op Leipzig tot tien punten met nog vier speelrondes te gaan. 'Der Rekordmeister' speelt zaterdag bij 1. FSV Mainz 05 en is bij puntenverlies een dag later alsnog kampioen als Leipzig thuis niet wint van VfB Stuttgart.

Justin Kluivert loopt teleurgesteld van het veld na de nederlaag van RB Leipzig bij 1. FC Köln. Justin Kluivert loopt teleurgesteld van het veld na de nederlaag van RB Leipzig bij 1. FC Köln. Foto: Pro Shots

Nagelsmann mogelijk nieuwe trainer Bayern

Bij Bayern én Leipzig vindt er na dit seizoen mogelijk een trainerswissel plaats. Hans-Dieter Flick wil vertrekken bij Bayern om waarschijnlijk bondscoach van Duitsland te kunnen worden en Julian Nagelsmann wordt genoemd als eventuele opvolger.

Eintracht Frankfurt deed goede zaken in de strijd om een plek in de top vier en daarmee een ticket voor de Champions League. De nieuwe nummer drie was met 2-0 te sterk voor FC Augsburg dankzij Martin Hinteregger en André Silva.

Schalke 04 degradeerde voor het eerst in 33 jaar uit de Bundesliga. De hekkensluiter, waar Klaas-Jan Huntelaar een basisplaats had, ging met 1-0 onderuit tegen concurrent Arminia Bielefeld en is al niet meer te redden.

